Daniel Vila y un imperdible mano a mano con Guillermo Cóppola sobre su vida y el mundo del fútbol

En ese intercambio cargado de historias, el presidente de Independiente Rivadavia repasó sus vivencias a lo largo de más de 20 años en la dirigencia. Desde las batallas políticas que marcaron una época con la AFA hasta su retiro temporal de las canchas.

El máximo directivo de la institución mendocina desglosó las decisiones clave que terminaron depositando al Azul en la cima del fútbol argentino y coronando la primera estrella histórica para Mendoza.

En la charla Daniel Vila repasó sus inicios como abogado y su llegada a los medios. Allí contó historias inéditas y recordó una de las grandes enseñanzas que le dejó su padre.

Declaraciones de Daniel Vila

En su aparición en el programa Cash, junto a Guillermo Cóppola, Daniel Vila habló de su carrera como dirigente de Independiente Rivadavia:

Una vida ligada al fútbol

"Siempre estuve en el fútbol. Hice todas las divisiones inferiores en Andes Talleres. Después estuve convocado a la preselección en los JJ.OO. de Múnich. Después me fui a estudiar a Santa Fe y seguí ligado al fútbol, en Unión".

"Siempre estuve vinculado al fútbol. Cuando ya me recibí de abogado, seguí jugando con un equipo de abogados en el torneo de Los Profesionales. Jugué hasta los 40".

"En 2005 fui por primera vez dirigente de fútbol. En mi club, en Independiente Rivadavia. Agarré el club en el Argentino A y al año siguiente subimos a la B Nacional. Estuve hasta la pelea con el expresidente de AFA. Fue famosa la pelea y la discrepancia que teníamos".

La llegada a Independiente Rivadavia

"Estaba en una época muy romántica. Veía tantas cosas que no me gustaban y no correspondían. Tanta corrupción. Decidí ponerme en la vereda de enfrente y confrontarlo en una elección. Primero junté material de las cosas que había visto y no quería ser parte. Lo denuncié en la justicia. Todas esas personas fueron las que cayeron en el FIFAgate. Estuvieron presas por delitos cometidos vinculados al fútbol".

"En 2012 me tenían al borde del abismo futbolísticamente hablando. Me di cuenta de que le estaba haciendo daño a mi club porque no avanzábamos. Entonces me fui y me dije 'no vuelvo más al fútbol, me cansé'".

"No volví nunca más a una cancha de fútbol. A fines del 2022 voy a un partido. Vi a mi club tan destruido y deteriorado, no solamente en lo futbolístico. Y decidí volver. El 26 de enero del 2023 volví al club".

Daniel Vila contó la historia de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia.

La apuesta por Sebastián Villa

"Lo de Sebastián Villa fue una jugada fuerte. Primero tuve una conversación con él, porque no lo conocía. Le hice dos preguntas. Primero le pregunté si quería jugar al fútbol y me dijo que era lo que más le gustaba hacer. Segundo, sobre la causa que tenía en la justicia. ¿Sos culpable o inocente?, le pregunté. Me dijo que era inocente y le creí. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad".

"Cuando llegó, me dijo que venía a resurgir como el Ave Fénix. Él se transformó en el jugador más importante del fútbol argentino. Pasaron tres cosas con él: pidió ser capitán y mostró un liderazgo que no conocía; cambió su estilo de juego a un jugador de toda la cancha y resolvió sus temas con la justicia".

Alfredo Berti y sus ciclos en Independiente Rivadavia