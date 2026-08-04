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Pekerman pudo ser técnico de Boca y reveló por qué no estampó la firma: "Yo atendí..."

El ex entrenador de la Selección argentina confirmó que fue contactado por el entorno de Juan Román Riquelme para calzarse el buzo de Boca

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Pekerman siempre está en la órbita de Boca.

Pekerman siempre está en la órbita de Boca.

José Pekerman dio a conocer que fue contactado por la dirigencia de Juan Román Riquelme para ser el nuevo entrenador de Boca aunque decidió evitar fechas concretas; una asignatura pendiente, ya que no es la primera vez que su nombre suena en el Xeneize.

El experimentado entrenador no ha dirigido equipos argentinos, limitando su trabajo a las categorías inferiores y a la Selección mayor en nuestro país.

Jos&eacute; Pekerman siempre est&aacute; en el radar de Boca.

José Pekerman siempre está en el radar de Boca.

José Pekerman estuvo en carpeta para ser técnico de Boca

En diálogo con ESPN el DT explicó que hubo charlas con el entorno de Riquelme, pero que no avanzaron: "Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir DT, nunca va a tomar las cosas directo él. Puede mandar un aviso con alguien que sea parte del equipo, pero él no va a tomar un compromiso sin saber".

"En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar", explicó sobre las chances concretas de ser entrenador del Xeneize.

"En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté. Por eso, de alguna manera, como a alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada", amplió el ex entrenador de la Selección argentina.

No es la primera vez que desde Boca manifiestan la intención de contar con sus conocimientos y experiencia; una de esas oportunidades fue cuando asumió Diego Martínez y después de su paso fustrado también Pekerman estuvo entre los candidatos cuando finalmente llegó Fernando Gago.

El presidente de Boca y Pekerman se conocen de las categor&iacute;as inferiores; en la imagen junto a Aimar, Cambiasso y Placente tras ganar el Mundial Sub20.

El presidente de Boca y Pekerman se conocen de las categorías inferiores; en la imagen junto a Aimar, Cambiasso y Placente tras ganar el Mundial Sub20.

Pekerman nunca dirigió un equipo de Primera en Argentina a pesar del interés de Boca

Pekerman tiene gran experiencia y una carrera como entrenador en la que nunca llegó a dirigir en la Primera División del fútbol argentino. Luego de desempeñarse como jugador de Argentinos Juniors (1966-1974) y en Independiente Medellín (1974-1978) llegó a Estudiantes de Buenos Aires en su rol de asistente técnico entre 1979 y 1981. Misma tarea que realizó en Chacarita (1981) y en el Bicho (1982).

En ese año decidió que su futuro estaba ligado con las categorías juveniles, por lo que tuvo pasos por Argentinos Juniors (1982-1992), Colo Colo (1992-1994) y Leganés (2003-2004).

Después llegó el momento de calzarse el buzo de entrenador en dos equipos mexicanos para luego ser seleccionador:

  • Toluca (México): 2007-2008.
  • Tigres (México): 2009.
  • Selección argentina Sub17: 1995-1997.
  • Selección argentina Sub20: 1995-2001.
  • Selección argentina Sub23: 2003.
  • Selección argentina mayor: 2005-2006.
  • Selección de Colombia: 2012-2018.
  • Selección de Venezuela: 2022.

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