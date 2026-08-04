Pekerman pudo ser técnico de Boca y reveló por qué no estampó la firma: "Yo atendí..."

"En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar", explicó sobre las chances concretas de ser entrenador del Xeneize.

"En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté. Por eso, de alguna manera, como a alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada", amplió el ex entrenador de la Selección argentina.

No es la primera vez que desde Boca manifiestan la intención de contar con sus conocimientos y experiencia; una de esas oportunidades fue cuando asumió Diego Martínez y después de su paso fustrado también Pekerman estuvo entre los candidatos cuando finalmente llegó Fernando Gago.

El presidente de Boca y Pekerman se conocen de las categorías inferiores; en la imagen junto a Aimar, Cambiasso y Placente tras ganar el Mundial Sub20.

Pekerman nunca dirigió un equipo de Primera en Argentina a pesar del interés de Boca

Pekerman tiene gran experiencia y una carrera como entrenador en la que nunca llegó a dirigir en la Primera División del fútbol argentino. Luego de desempeñarse como jugador de Argentinos Juniors (1966-1974) y en Independiente Medellín (1974-1978) llegó a Estudiantes de Buenos Aires en su rol de asistente técnico entre 1979 y 1981. Misma tarea que realizó en Chacarita (1981) y en el Bicho (1982).

En ese año decidió que su futuro estaba ligado con las categorías juveniles, por lo que tuvo pasos por Argentinos Juniors (1982-1992), Colo Colo (1992-1994) y Leganés (2003-2004).

Después llegó el momento de calzarse el buzo de entrenador en dos equipos mexicanos para luego ser seleccionador: