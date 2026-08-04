Flamengo viajó a Argentina para quedarse con Thiago Almada y complicar a River

José Boto, Director Deportivo del Flamengo, está en Argentina con un objetivo claro: quedarse con el fichaje de Thiago Almada y arrebatárselo a River; no obstante, no viene a negociar ni a intentar seducir al jugador ofensivo del Atlético de Madrid.
El Director Deportivo del Flamengo viajó al país, pero fueron claros con su intención de contratar a Thiago Almada: "No entramos en subastas"
José Boto, Director Deportivo del Flamengo, está en Argentina con un objetivo claro: quedarse con el fichaje de Thiago Almada y arrebatárselo a River; no obstante, no viene a negociar ni a intentar seducir al jugador ofensivo del Atlético de Madrid.
El dirigente brasileño aclaró que se juntará con el representante del mediocampista surgido en Vélez, pero que los términos y condiciones son los que se han acordado y que no cambiarán.
José Boto declaró con una mezcla de esperanza y enojo ya que al viajar a la Argentina expresó: "Lo que habíamos acordado es lo que va a ser si él quiere venir al Flamengo. No entramos en subastas".
"No fui a Argentina para convencer al Almada, porque sería estúpido de parte del Almada si yo tuviera que ir allí a convencerlo. Él jugó en Brasil por seis meses y sabe de la grandeza del Flamengo", manifestó el Directo Deportivo sin dejar lugar a especulaciones.
En la misma línea, agregó: "Fui allí a dejar claro que nosotros no entramos en subastas. Aquello que acordamos es aquello que va a ser."
El Atlético de Madrid compró el 50 % de los derechos económicos de Almada en junio de 2025 cuando pagó 21 millón de euros, por lo que intentarán recuperar esa cifra; River desembolsaría 20 millones por el jugador; ante esto Boto manifestó: "¿Ustedes saben cuántas transferencias de 20 o más millones de euros ya se han hecho en el fútbol brasileño? ¡Solo 7!".
Para cerrar, fue contundente con las aspiraciones del club brasileño: "Puede venir el Almada, puede venir otro, puede no venir nadie. Pero si viene, tengan la certeza de que el Flamengo no va a quebrar."