Flamengo viajó a Argentina para quedarse con Thiago Almada y complicar a River

"No fui a Argentina para convencer al Almada, porque sería estúpido de parte del Almada si yo tuviera que ir allí a convencerlo. Él jugó en Brasil por seis meses y sabe de la grandeza del Flamengo", manifestó el Directo Deportivo sin dejar lugar a especulaciones.

En la misma línea, agregó: "Fui allí a dejar claro que nosotros no entramos en subastas. Aquello que acordamos es aquello que va a ser."

Thiago Almada ganó la Copa Libertadores en Botafogo en 2024.

El Atlético de Madrid compró el 50 % de los derechos económicos de Almada en junio de 2025 cuando pagó 21 millón de euros, por lo que intentarán recuperar esa cifra; River desembolsaría 20 millones por el jugador; ante esto Boto manifestó: "¿Ustedes saben cuántas transferencias de 20 o más millones de euros ya se han hecho en el fútbol brasileño? ¡Solo 7!".

Para cerrar, fue contundente con las aspiraciones del club brasileño: "Puede venir el Almada, puede venir otro, puede no venir nadie. Pero si viene, tengan la certeza de que el Flamengo no va a quebrar."