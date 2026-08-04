Fue marginado en River y ahora lo presentaron como nuevo refuerzo de Tigre

Subiabre se fue de River y tiene nuevo club.

En la temporada (2025/26) disputó 22 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, con 1 gol, 2 asistencias y 957 minutos en cancha, aunque en el total de su carrera, Subiabre acumula 44 partidos oficiales con River, con 3 tantos y 3 pases gol.

Subiabre fue uno de los 15 jugadores apartados por decisión de la dirigencia de River, que decidió realizar una reestructuración en el plantel debido a los flojos rendimientos de varios futbolistas y se entrenaba en el predio ubicado en Cantilo hasta obtener una propuesta de otro club y emigrar.

La depuración en la entidad de Núñez forma parte de un plan encabezado por el director deportivo Pablo Longoria, con el objetivo de reducir la masa salarial y conformar un plantel más corto y competitivo para afrontar la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Esta política de River no ha caído bien en el ambiente futbolístico y recibió muchas críticas por su accionar poco común.