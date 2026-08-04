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Fue marginado en River y ahora lo presentaron como nuevo refuerzo de Tigre

Hay un jugador que integró la lista de marginados de River y que ahora fue presentado como nuevo refuerzo de Tigre

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Diego Dabove tiene un nuevo refuerzo en Tigre.

Diego Dabove tiene un nuevo refuerzo en Tigre.

Un futbolista que integró la lista de marginados de River Plate ahora fue presentado como nuevo refuerzo de Tigre. Se trata del delantero Ian Subiabre, surgido de las divisiones inferiores millonarias, quien era uno de los 15 futbolistas que fueron apartados del plantel profesional y se entrenaba en el predio de Cantilo.

Subiabre, el zurdo de 19 años y nacido en la ciudad sureña de Comodoro Rivadavia, debutó profesionalmente en River el 31 de enero de 2024, en la victoria frente a Barracas Central por 2-0 en el estadio Monumental.

Subiabre se sum&oacute; a Tigre.

Subiabre se sumó a Tigre.

Subiabre se sumó a préstamo a Tigre

Subiabre se sumó al club de Victoria por medio de un préstamo por 12 meses, hasta agosto de 2027, con la posibilidad de extender la sesión por seis meses más, sin cargo y con opción de compra.

Subiabre se fue de River y tiene nuevo club.

Subiabre se fue de River y tiene nuevo club.

En la temporada (2025/26) disputó 22 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, con 1 gol, 2 asistencias y 957 minutos en cancha, aunque en el total de su carrera, Subiabre acumula 44 partidos oficiales con River, con 3 tantos y 3 pases gol.

Subiabre fue uno de los 15 jugadores apartados por decisión de la dirigencia de River, que decidió realizar una reestructuración en el plantel debido a los flojos rendimientos de varios futbolistas y se entrenaba en el predio ubicado en Cantilo hasta obtener una propuesta de otro club y emigrar.

La depuración en la entidad de Núñez forma parte de un plan encabezado por el director deportivo Pablo Longoria, con el objetivo de reducir la masa salarial y conformar un plantel más corto y competitivo para afrontar la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Esta política de River no ha caído bien en el ambiente futbolístico y recibió muchas críticas por su accionar poco común.

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