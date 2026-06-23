Cómo lograr que el perfume dure más en invierno

Sin embargo, muchas personas notan con frustración que sus aromas favoritos parecen desvanecerse mucho más rápido que en los meses de verano.
No se trata de una falla en el perfume, sino que el frío invernal modifica directamente la forma en que las fragancias se desarrollan y se proyectan sobre la piel.
¿Por qué el perfume dura menos en invierno?
Cuando las temperaturas bajan, el cuerpo produce menos calor corporal y la piel tiende a resecarse notablemente. Estos dos factores climáticos juegan en contra de la fijación del perfume.
Mientras que el calor del verano estimula la rápida difusión de las notas aceitosas, el frío ralentiza el proceso y hace que el aroma permanezca excesivamente "atrapado" cerca del cuerpo, evaporándose de forma irregular si la superficie no es la adecuada.
Por suerte, esta situación puede revertirse. El secreto consiste en hidratar la piel en profundidad antes de aplicar el perfume. Las moléculas aromáticas necesitan una superficie humectada para fijarse correctamente. Cuando aplicamos perfume en una piel seca, se disipan en tiempo récord.
El uso de una crema hidratante sin fragancia o un aceite corporal inmediatamente después de salir de la ducha actuará como un "imán", prolongando la fijación por muchas más horas.
Para optimizar el rendimiento de tu perfume durante el invierno, te aconsejamos seguir estos consejos:
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Los puntos donde se aconseja aplicar el perfume son el cuello, las muñecas, detrás de las orejas y la cara interna de los codos. Allí los vasos sanguíneos pasan más cerca de la superficie, generando el sutil calor necesario para activar el perfume de forma gradual.
En invierno, pulverizar un poco de perfume sobre bufandas, sweaters o abrigos es una gran alternativa, ya que las fibras textiles retienen las notas aromáticas por días.
Un hábito que cometen muchas personas es frotar las muñecas después de aplicar el perfume. Esto rompe la estructura molecular del perfume, estropeando las notas de salida y acelerando su desaparición.