Cómo lograr que el perfume dure más en invierno

Las bajas temperaturas del invierno modifican la duración de los perfumes.

¿Por qué el perfume dura menos en invierno?

Cuando las temperaturas bajan, el cuerpo produce menos calor corporal y la piel tiende a resecarse notablemente. Estos dos factores climáticos juegan en contra de la fijación del perfume.

Mientras que el calor del verano estimula la rápida difusión de las notas aceitosas, el frío ralentiza el proceso y hace que el aroma permanezca excesivamente "atrapado" cerca del cuerpo, evaporándose de forma irregular si la superficie no es la adecuada.

Por suerte, esta situación puede revertirse. El secreto consiste en hidratar la piel en profundidad antes de aplicar el perfume. Las moléculas aromáticas necesitan una superficie humectada para fijarse correctamente. Cuando aplicamos perfume en una piel seca, se disipan en tiempo récord.

El uso de una crema hidratante sin fragancia o un aceite corporal inmediatamente después de salir de la ducha actuará como un "imán", prolongando la fijación por muchas más horas.

Para que el perfume dure más en invierno, la clave está en hidratar muy bien la piel.

Para optimizar el rendimiento de tu perfume durante el invierno, te aconsejamos seguir estos consejos: