Las escuelas de invierno resisten con programas deportivos o culturales para los chicos en vacaciones

Ante el repliegue del Estado, el sector privado sale a cubrir la demanda con una oferta creciente y variada que incluye clubes, colegios y espacios culturales, con valores que giran en torno a los $150.000 la temporada de invierno.

Refugios culturales en vacaciones donde reinan los libros

Para quienes buscan propuestas alejadas del esquema netamente deportivo, los espacios culturales ofrecen alternativas innovadoras. La Asociación Espacio de Literatura Infantil y Juvenil (Edelij), ubicada en Guaymallén, abrirá sus puertas en vacaciones los lunes, martes y miércoles de ambas semanas de receso escolar, de 8.30 a 13.

Su propuesta incluye desde cine, talleres artísticos y juegos de mesa hasta lecturas compartidas con chocolate caliente, a un valor de $60.000 las dos semanas (o $13.000 por día suelto).

Silvina Juri coordina y dirige las actividades de Edelij en Guaymallén. Esta escuela de invierno funciona de lunes a miércoles por la mañana. Foto: Gentileza Edelij

Silvina Juri, directora de Edelij, destaca el enfoque de su espacio, reconocido a nivel nacional por sus proyectos literarios destinados a fomentar la lectura y el arte en las infancias: "A veces, para que sea más entendible para las familias, se les llama escuela de invierno, pero nosotras preferimos imaginarlo como un refugio, como un nido cálido donde el tiempo se tiene para volver a lo verdaderamente importante".

Tras 20 años de trayectoria, Edelij se brinda como "un rincón donde no hay pantallas, donde se encienden las miradas, la conversación y el juego en torno a la literatura".

La alternativa de los clubes para pasar el invierno sin sobresaltos

Para los padres que cumplen horarios fijos, los clubes deportivos se convierten en la opción más robusta debido a su flexibilidad horaria en vacaciones de invierno.

Un ejemplo de esto es el Club Murialdo (Guaymallén), que ofrece una propuesta del 6 al 17 de julio para niños de 3 a 13 años con opciones de turno mañana, tarde e incluso doble turno (de 9 a 18), con valores que van desde los $110.000 hasta los $200.000 la temporada completa.

Clubes como Murialdo aprovechan las vacaciones para la iniciación deportiva de los más "peques" de la casa.

Nacho Villanueva, profesor de educación física y responsable en Murialdo, explica la raíz de la demanda: "Muchos de los padres no tienen vacaciones, siguen trabajando y la niñera en la casa es un costo más o menos similar o incluso a veces más caro. Aquí tienen el beneficio de estar al aire libre. La idea es dar una alternativa deportiva y recreativa para que no estén con las pantallas".

El club cuenta con infraestructura techada (canchas de hockey, patín y básquetbol) para asegurar las actividades deportivas a pesar del frío o las contingencias climáticas en pleno invierno.

Escuelas de invierno que nacen de la necesidad familiar

La tendencia de estos espacios cerrados que auxilian a los padres en el receso escolar no es nueva. Se trata de un fenómeno autogestivo que se consolida año a año en diferentes puntos de Mendoza.

En Maipú, la propuesta Invierno Feliz 2026 cumple su sexta temporada consecutiva, trasladándose este año a las instalaciones del Colegio Santa Clara para recibir a niños de 2 a 12 años entre el 6 y el 17 de julio (de 9.30 a 13), con una tarifa de $170.000 la temporada.

Mariana Dubanced, profesora de Educación Física y coordinadora del proyecto, recuerda los inicios: "La idea surge a través de varias consultas de papás que me preguntaban si tenía disponibilidad esas dos semanitas de vacaciones para que les diera clase a los pequeños".

Mariana Dubanced, profesora de Educación Física y creadora de una escuela de invierno que se da en un colegio de Maipú. Foto: Gentileza Mariana Dubanced

Debido a ese requerimiento es que le dio forma a sus "inviernos felices". "Querían crear un espacio para las infancias, para la recreación y la sociabilización, porque no era lo mismo estar uno cuidándolos en una casa. De una idea pequeña de 5 niños en 2020 pasamos a ser 25 y no paramos de crecer", manifiesta Dubanced.

La "profe" ha llevado su escuela de invierno a institutos de inglés también y hasta al principio tuvo la posibilidad de hacerlo en el clubhouse de un barrio privado, comunidades donde los administradores suelen ofrecer en sus espacios comunes activides para sus pequeños vecinos en vacaciones.

Una escuela de invierno con piscina climatizada incluida

A diferencia de las escuelas de verano, son cada vez menos los municipios que ofrecen escuelas de invierno para estas dos semanas de receso escolar.

En la última década estos programas públicos vienen en extinción y para la edición 2026 sólo dos departamentos cuentan con escuelas de invierno, según relevó este diario. Eso sí, no funcionan todas las vacaciones ni todos los días.

En General Alvear el municipio firmó un convenio con el Club Banco Nación para habilitar la Colonia de Invierno en la pileta climatizada para niños (lunes, miércoles y viernes de 10 a 12.30). Tiene un costo muy accesible de $25.000 para quienes no asisten a las escuelas deportivas anuales.

El sector público y el privado se unen en General Alvear para brindar una escuela de invierno con piscina climatizada. Foto: Gentileza Municipalidad de General Alvear

“Queremos hacer hincapié en la parte recreativa y social, aprovechando este receso para que los chicos disfruten de actividades diferentes dentro y fuera del agua”, señaló Alberto Gómez, director de Deportes de General Alvear.

Espacios de contención para niños en vacaciones

En Ciudad de Mendoza no se ofrece una escuela de invierno tradicional de dos semanas, pero sí llevará a cabo la 5ª edición de NIDO de Aventuras del 6 al 8 de julio en el barrio Flores-Olivares.

Se trata de tres jornadas de contención, deporte y alimentación (almuerzos y meriendas) orientadas a 150 niños y adolescentes de la zona en situación de vulnerabilidad, en red con organizaciones sociales.

NIDO de Aventuras es la propuesta en vacaciones que el municipio de Capital lleva a los barrios. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

San Rafael confirmó que no contará con escuelas de invierno municipales específicas, aunque sí mantendrá la actividad habitual de sus jardines maternales y los programas para adultos mayores durante el receso.

El resto de los municipios concentra su gestión en agendas culturales con espectáculos gratuitos para las familias en estas vacaciones de invierno.

Un balance complejo para la economía del hogar

El mapa del receso invernal 2026 deja en claro que la conciliación familiar depende, hoy más que nunca, de la capacidad de pago de los hogares o de la flexibilidad de los espacios comunitarios.

Mientras el sector privado diversifica sus propuestas y adapta sus estructuras para recibir a niños desde los 2 años en jornadas extendidas, las familias trabajadoras deben incluir en su presupuesto mensual un costo extra de entre $60.000 y $200.000 por hijo para poder asistir a sus empleos con la tranquilidad de que los más pequeños están bajo resguardo.

Y si no se puede, madres y padres harán malabares con niñeras ocasionales o abuelos o tíos disponibles para dejar a sus chicos mientras salen a trabajar. Algunos incluso se aliviarán al pensar que de las dos semanas de vacaciones una será corta por el feriado del 9 de julio.