Los dos equipos que probó el Vasco Arruabarrena en su primer amistoso como DT de Boca

Una de las principales novedades fue el estreno no oficial de Leandro Lozano, lateral derecho que llegó en este mercado de pases desde Argentinos Juniors y que pretende pelear por un puesto desde el inicio de la pretemporada.

En ese sector también tuvo acción Dylan Gorosito, juvenil que viene pidiendo pista y al que Arruabarrena observa de cerca como una alternativa para el lateral derecho, en medio de la búsqueda de variantes para esa posición.

Los dos equipos de Boca que paró Arruabarrena

En el primer amistoso, que terminó 1-1, Boca formó con Javier García; Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

Arruabarrena probó dos formaciones diferentes ante el Halcón

El gol del “Xeneize” en ese encuentro lo convirtió el paraguayo Romero, mientras que Camilo Rey Domenech ingresó durante el partido en lugar de Zenón, en una prueba que combinó experiencia, recambio y varios nombres que buscan sumar consideración.

En el segundo turno, Arruabarrena paró a Leandro Brey; Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Ese equipo consiguió imponerse por 1-0 gracias al gol de Merentiel, uno de los delanteros que el cuerpo técnico pretende mantener en ritmo para el inicio de la actividad oficial.

Luego de estos dos ensayos en Casa Amarilla, Boca tendrá otro amistoso el próximo miércoles en Salta, ante Athletico Paranaense (TV por Disney Plus), donde Arruabarrena podría empezar a mostrar una formación más cercana a la que imagina como base para la competencia.