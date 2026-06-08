Francia, de la mano de Olise, le ganó a Irlanda del Norte y espera por su debut en el Mundial

Para Deschamps, que dirigía por última vez a esa selección en suelo francés antes de dejar su cargo al término del torneo ecuménico, el objetivo era sobre todo ver a sus jugadores.

olise1 Olise marcó un hat-trick para Francia.

A los 43' el futbolista del Bayern Munich consiguió poner el primero para el local.

En un ataque de Francia, la pelota le llegó a Dembelé en la puerta del área y el Mosquito sacó un zurdazo mordido, que se desvió en un rival y le cayó justo a Olise casi abajo del arco. El atacante solo tuvo que empujar la pelota para festejar.

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Apenas iniciado el complemento, a los 4 minutos Olise se lució con un golazo.

Luego Irlanda llegó al descuento y nuevamente apareció el delantero a los 29', para marcar su gol más lindo de la noche. Recibió por derecha y enfiló hacia la puerta del área, abrió el pie zurdo y le dio destino de ángulo a la pelota, inatajable para el arquero.

Cuándo debuta la selección de Francia en el Mundial 2026

El combinado galo partirá el miércoles hacia Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo. Su debut será el 16 de junio contra Senegal, en East Rutherford (Nueva Jersey).