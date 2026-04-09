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Una gloria del fútbol reveló que Julián Álvarez está cerca de pasar al Barcelona

"Creo que están bastante cerca. Bastante cerca", fue la revelación de un histórico del Barcelona con relación a que Julián Álvarez se acerca al Culé

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Julián Álvarfez fue la gran figura del Atlético de Madrid ante el Barcelona.

Julián Álvarfez fue la gran figura del Atlético de Madrid ante el Barcelona.

"Creo que están bastante cerca. Bastante cerca", afirmó Patrick Kluivert, un histórico del Barcelona, con relación a que el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez se acerca al Culé. El atacante de la Selección argentina marcó un gran gol de tiro libre este miércoles en el triunfazo por 2-0 del Colchonero sobre el equipo blaugrana.

Kluivert eligió a Julián Álvarez como el mejor nueve del fútbol moderno.

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Julián Álvarez la rompió contra el Barcelona.

Kuivert habló con el canal Let's Talk, en referencia a una posible llegada de La Araña al Culé.

"Julián Álvarez me gusta", dijo la estrella de Países Bajos y cuando le dijeron si lo llevaría al Barcelona, el neerlandés no dudó: "Tal vez sí lo llevaría, puede ser. Creo que están bastante cerca."

"Si va al Barsa tiene un camino muy claro. Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor suyo para lograr aún más de lo que está logrando hoy con el Atlético de Madrid. Porque el Barsa es el Barsa", añadió el ex delantero.

Julián Álvarez vs. Barcelona
La Ara&ntilde;a la rompe en el Colchonero.

La Araña la rompe en el Colchonero.

En tanto, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, lleva semanas desmintiendo sobre la salida de Julián. En una improvisada rueda de prensa en las calles de Barcelona, previa al partido de ida de cuartos de final de la Champions, fue categórico: "Hasta que no le diga yo que se marche, Julián Álvarez no se va a marchar."

La cifra que ofertaría el Barcelona por Julián Álvarez

Si el Barcelona quiere quedarse con Julián Álvarez, deberá ofertar una cifra cercana a los 100 millones de euros, algo que hoy en día parece poco probable dado que la dirigencia culé decidió “no hacer locuras” para incorporar futbolistas debido al tope salarial.

El Culé busca el reemplazante de Robert Lewandowski, que seguramente abandonará el club a final de la temporada.

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