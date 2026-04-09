Una gloria del fútbol reveló que Julián Álvarez está cerca de pasar al Barcelona

"Julián Álvarez me gusta", dijo la estrella de Países Bajos y cuando le dijeron si lo llevaría al Barcelona, el neerlandés no dudó: "Tal vez sí lo llevaría, puede ser. Creo que están bastante cerca."

"Si va al Barsa tiene un camino muy claro. Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor suyo para lograr aún más de lo que está logrando hoy con el Atlético de Madrid. Porque el Barsa es el Barsa", añadió el ex delantero.

Julián Álvarez vs. Barcelona La Araña la rompe en el Colchonero.

En tanto, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, lleva semanas desmintiendo sobre la salida de Julián. En una improvisada rueda de prensa en las calles de Barcelona, previa al partido de ida de cuartos de final de la Champions, fue categórico: "Hasta que no le diga yo que se marche, Julián Álvarez no se va a marchar."

La cifra que ofertaría el Barcelona por Julián Álvarez

Si el Barcelona quiere quedarse con Julián Álvarez, deberá ofertar una cifra cercana a los 100 millones de euros, algo que hoy en día parece poco probable dado que la dirigencia culé decidió “no hacer locuras” para incorporar futbolistas debido al tope salarial.

El Culé busca el reemplazante de Robert Lewandowski, que seguramente abandonará el club a final de la temporada.