Julián Álvarez entrenó con normalidad y perfila su regreso

alta menos de una semana para el debut de la Selección argentina ante Argelia en la Copa del Mundo 2026 y la preparación del combinado nacional continúa en Kansas City con buenas noticias.
Julián Álvarez dejó atrás la molestia en su tobillo y entrenó a la par de sus compañeros de la Selección argentina
alta menos de una semana para el debut de la Selección argentina ante Argelia en la Copa del Mundo 2026 y la preparación del combinado nacional continúa en Kansas City con buenas noticias.
Para Lionel Scaloni, el entrenamiento de este miércoles en el complejo del Sporting Kansas tuvo la grata novedad del regreso de Julián Álvarez. El delantero del Atlético Madrid se sumó a la par de sus compañeros luego de superar el problema en su tobillo que arrastraba desde fines de mayo.
Mientras se define su futuro entre el Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, Julián Álvarez volvió a los entrenamientos con la Selección argentina y apela a estar disponible para el estreno de la Albiceleste ante Argelia del próximo martes.
La molestia en el tobillo la arrastra desde fines de mayo, cuando fue sustituído en el segundo tiempo del partido de ida ante el Arsenal por la semifinal de la Champions League. Desde entonces no suma minutos en cancha. No participó en los encuentros amistosos ante Honduras e Islandia pero puede formar parte del banco de suplentes ante Argelia si intensifica los trabajos este fin de semana.
Leandro Paredes también brindó un panorama alentador al sumarse a la par de sus compañeros de la Selección argentina en el final del entrenamiento. Luego continuó de manera diferenciada pero podría trabajar con el grupo en los próximos días.
Scaloni espera por el Dibu Martínez quien este viernes tendrá un día clave en la recuperación de su fractura en el dedo. Según reveló el entrenador en conferencia de prensa, si al arquero se le forma un callo en su dedo, podrá sacarse la venda y empezar a exigirse en los entrenamientos.