Julián Álvarez entrenó con normalidad y perfila su regreso

La molestia en el tobillo la arrastra desde fines de mayo, cuando fue sustituído en el segundo tiempo del partido de ida ante el Arsenal por la semifinal de la Champions League. Desde entonces no suma minutos en cancha. No participó en los encuentros amistosos ante Honduras e Islandia pero puede formar parte del banco de suplentes ante Argelia si intensifica los trabajos este fin de semana.

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Leandro Paredes también brindó un panorama alentador al sumarse a la par de sus compañeros de la Selección argentina en el final del entrenamiento. Luego continuó de manera diferenciada pero podría trabajar con el grupo en los próximos días.

Scaloni espera por el Dibu Martínez quien este viernes tendrá un día clave en la recuperación de su fractura en el dedo. Según reveló el entrenador en conferencia de prensa, si al arquero se le forma un callo en su dedo, podrá sacarse la venda y empezar a exigirse en los entrenamientos.