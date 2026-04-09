Tomás Pozzo es el líder de un Godoy Cruz protagonista en la Primera Nacional

Godoy Cruz le ganó a Acassuso de local en el Feliciano Gambarte. Tomás Pozzo fue uno de los jugadores destacados en el segundo triunfo seguido del Expreso en el Feliciano Gambarte y el tercero en el torneo de la Primera Nacional. El Tomba está en los puestos de arriba.
El volante, uno de los mejores jugadores del Tomba, destacó el crecimiento que ha tenido el equipo en los últimos partidos.
Tomás Pozzo habló sobre la campaña del equipo -tiene 13 puntos y está a uno del puntero Colón- admitió: "Estamos contentos, las victorias generan ilusiones, te dan confianza, traen tranquilidad en la semana. El año pasado fue muy duro por el descenso y ahora estamos poniendo todo para sacar a Godoy Cruz adelante".
"Es muy lindo estar arriba y asumir esta responsabilidad, aprovechar este momento y seguir creciendo como equipo. Las alegrías en el fútbol duran poco, estamos atravesando un buen momento y hay que seguir mejorando, el torneo es largo", agregó el ex volante de Independiente de Avellaneda.
Tomás Pozzo fue uno de los jugadores que descendió a la Primera Nacional y se quedó en el club para ponerle el pecho. Sobre esta situación, contó: "La verdad que fue muy duro para todos cuando nos tocó perder la categoría, para los hinchas, para nuestras familias. Ahora es muy lindo lo que estamos viviendo en el torneo, donde estamos consiguiendo buenos resultados".
Lo que viene para Godoy Cruz
Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante San Telmo. El partido, correspondiente a la 9na fecha del Grupo A, será este sábado 11 de abril desde las 15.30. Tras este encuentro jugará por la fecha 10, el sábado 18 ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.