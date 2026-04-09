Tomás Pozzo es el líder de un Godoy Cruz protagonista en la Primera Nacional

"Es muy lindo estar arriba y asumir esta responsabilidad, aprovechar este momento y seguir creciendo como equipo. Las alegrías en el fútbol duran poco, estamos atravesando un buen momento y hay que seguir mejorando, el torneo es largo", agregó el ex volante de Independiente de Avellaneda.

Tomás Pozzo fue uno de los jugadores que descendió a la Primera Nacional y se quedó en el club para ponerle el pecho. Sobre esta situación, contó: "La verdad que fue muy duro para todos cuando nos tocó perder la categoría, para los hinchas, para nuestras familias. Ahora es muy lindo lo que estamos viviendo en el torneo, donde estamos consiguiendo buenos resultados".

Mariano Toedtli Tomba. Mariano Toedtli está invicto como entrenador de Godoy Cruz, con tres victorias y cuatro empates. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante San Telmo. El partido, correspondiente a la 9na fecha del Grupo A, será este sábado 11 de abril desde las 15.30. Tras este encuentro jugará por la fecha 10, el sábado 18 ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.