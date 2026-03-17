Godoy Cruz sufrió un duro golpe con la grave lesión de uno de sus habituales titulares

Después de su primera victoria en la temporada de la Primera Nacional Godoy Cruz recibió una muy mala noticia al confirmarse la grave lesión de uno de sus habituales titulares: Camilo Alessandria.
Después de su primera victoria en la temporada de la Primera Nacional Godoy Cruz recibió una muy mala noticia al confirmarse la grave lesión de uno de sus habituales titulares.
Después de su primera victoria en la temporada de la Primera Nacional Godoy Cruz recibió una muy mala noticia al confirmarse la grave lesión de uno de sus habituales titulares: Camilo Alessandria.
Cuando solo se han jugado 4 fechas de la Primera Nacional y el Tomba acumula 3 empates y una victoria, Mariano Toedtli perdió por varios meses a uno de los futbolistas que había incorporado en el reciente mercado de pases.
Alessandria, de 25 años, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda y el club le dedicó un mensaje en las redes sociales: "Pronta recuperación, Cami querido. Te esperamos a la vuelta".
Tras haber sido titular y figura en los 4 partidos jugados este año, el defensor que llegó desde Sportivo Belgrano de San Francisco estará al menos 8 meses fuera de las canchas.
Tras ganarle a Ferro, el Expreso visitará a Chaco For Ever el sábado 21 de marzo a las 21, por la sexta fecha del certamen.
Después de este encuentro Godoy Cruz volverá a ser visitante frente al Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas, en el partido interzonal correspondiente de la 7ma fecha. Ese encuentro tendrá la presencia de ambas parcialidades.