Godoy Cruz sufrió un duro golpe con la grave lesión de uno de sus habituales titulares

Cuando solo se han jugado 4 fechas de la Primera Nacional y el Tomba acumula 3 empates y una victoria, Mariano Toedtli perdió por varios meses a uno de los futbolistas que había incorporado en el reciente mercado de pases.

alessandria

Alessandria, de 25 años, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda y el club le dedicó un mensaje en las redes sociales: "Pronta recuperación, Cami querido. Te esperamos a la vuelta".