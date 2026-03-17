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Tomás Pozzo tras el triunfo de Godoy Cruz ante Ferro: "Es un gran desahogo"

El Toto Tomás Pozzo se refirió al triunfo de Godoy Cruz ante Ferro. El Tomba rompió la mala racha, ganó en el Gambarte y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Toto Pozzo es una de la figuras de Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional.

Toto Pozzo es una de la figuras de Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz le ganó a Ferro de local con Tomás Pozzo como una de sus figuras. El volante fue uno de los jugadores destacados en el primer triunfo en el torneo de la Primera Nacional. El ex Independiente de Avellaneda se fue ovacionado por los hinchas del Expreso en el Feliciano Gambarte.

"La verdad que luché mucho para poder vivir este momento. Estoy muy agradecido al hincha de Godoy Cruz y necesitábamos ganar un partido para poder cambiar la energía", arrancó diciendo el Toto Tomás Pozzo, uno de los sobrevivientes del equipo que perdió la categoría.

Tomás Pozzo Godoy Cruz dos
Toto Pozzo se destaca en el Tomba.

Toto Pozzo se destaca en el Tomba.

"Es un gran desahogo y alivio el triunfo que logramos en nuestra cancha. Desde que regresamos a nuestro estadio no habíamos podido ganar", afirmó Tomás Pozzo.

Embed - Toto Pozzo, es una de las figuras de Godoy Cruz en este torneo de la Primera Nacional

"Sentía que estaba en deuda con el club que hizo mucho por mí. Ahora con esta continuidad que estoy teniendo la verdad que me siento muy bien y quiero darle mucho a este club", dijo el ex jugador de Independiente de Avellaneda.

Toto Pozzo y la continuidad que está teniendo en Godoy Cruz

"Esta continuidad vale mucho, superé lesiones, no bajé los brazos y luché mucho. Ahora disfruto este momento de poder jugar y ayudar a mis compañeros", reveló el mediocampista que ha sido lo mejor del equipo en estos cuatro partidos que ha jugado el Tomba en la Primera Nacional.

Pozzo dio su opinión sobre la Primera Nacional

Tomás Pozzo se refirió a lo que significa jugar el torneo de la Primera Nacional. "En el juego es más áspero, pero hay jugadores de gran jerarquía. El torneo se ha jerarquizado con grandes jugadores, quedó demostrado a los rivales que hemos enfrentado", opinó el mediocampista.

Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante Chaco For Ever. El partido será el próximo sábado, desde las 21, en Resistencia.

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