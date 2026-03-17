Tomás Pozzo tras el triunfo de Godoy Cruz ante Ferro: "Es un gran desahogo"

Embed - Toto Pozzo, es una de las figuras de Godoy Cruz en este torneo de la Primera Nacional

"Sentía que estaba en deuda con el club que hizo mucho por mí. Ahora con esta continuidad que estoy teniendo la verdad que me siento muy bien y quiero darle mucho a este club", dijo el ex jugador de Independiente de Avellaneda.

Toto Pozzo y la continuidad que está teniendo en Godoy Cruz

"Esta continuidad vale mucho, superé lesiones, no bajé los brazos y luché mucho. Ahora disfruto este momento de poder jugar y ayudar a mis compañeros", reveló el mediocampista que ha sido lo mejor del equipo en estos cuatro partidos que ha jugado el Tomba en la Primera Nacional.

Pozzo dio su opinión sobre la Primera Nacional

Tomás Pozzo se refirió a lo que significa jugar el torneo de la Primera Nacional. "En el juego es más áspero, pero hay jugadores de gran jerarquía. El torneo se ha jerarquizado con grandes jugadores, quedó demostrado a los rivales que hemos enfrentado", opinó el mediocampista.

Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante Chaco For Ever. El partido será el próximo sábado, desde las 21, en Resistencia.