Godoy Cruz se sacó la mufa y rompió la mala racha en el Feliciano Gambarte

Embed - Festejo de Godoy Cruz

La última vez que Godoy Cruz había ganado en el Feliciano Gambarte fue el 7 de agosto de 2021, en la pandemia, y nada menos ante River (2-1) en el primer ciclo de Marcelo Gallardo.

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Además, Godoy Cruz llevaba un total de 13 partidos sin conocer la victoria, contando la eliminación en la Copa Argentina ante Deportivo Morón. En sus últimos partidos consiguió 9 empates y 4 derrotas.

La voz de los hinchas tras el triunfo

Embed - Los hinchas de Godoy Cruz tras volver al triunfo

Embed - Los hinchas de Godoy Cruz tras el primer triunfo

La última victoria de Godoy Cruz como local

La última victoria del Tomba de local había sido en el Malvinas Argentinas ante Atlético Tucumán (1-0) el 28 de abril del año pasado. Ese día el gol lo marcó Agustín Auzmendi y el equipo era dirigido por Esteban Solari.

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Por otro lado llevaba más de 6 meses sin ganar un partido: desde el 1 de septiembre del año pasado cuando venció 3-1 a Platense en condición de visitante y el equipo era dirigido por Walter Ribonetto.

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La primera victoria de Mariano Toedtli como entrenador

Godoy Cruz logró su primera victoria en el 2026 y el de este sábado fue el primer triunfo de Mariano Toedtli como entrenador .

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En sus cinco encuentros que dirigió ganó 1 empató 3 y perdió por Copa Argentina con Deportivo Morón (1-0).

Los 12 partidos de Godoy Cruz en el nuevo Feliciano Gambarte

1. 0-0 vs. Sarmiento de Junín

2. 1-2 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

3. 0-1 vs. Atlético Mineiro (Copa Sudamericana)

4. 0-2 vs. Vélez Sarsfield

5. 0-0 vs. Barracas Central

6. 1-1 vs. Instituto de Córdoba

7. 1-1 vs. Independiente de Avellaneda

8. 0-0 vs. San Martín de San Juan

9. 1-1 vs. Deportivo Riestra

10. 1-1 vs Ciudad de Bolívar

11. 0-0 vs Deportivo Madryn

12. 2- 1 vs Ferro