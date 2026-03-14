Godoy Cruz se sacó la mufa y rompió la mala racha en el Feliciano Gambarte

Seguramente este sábado 14 de marzo quedará como un punto de inflexión para Godoy Cruz porque rompió la mala racha de no poder ganar en el renovado Feliciano Gambarte y además logró la primera victoria del año en el torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz rompió la mala racha en el renovado Feliciano Gambarte y logró la primera victoria en la Primera Nacional.
Seguramente este sábado 14 de marzo quedará como un punto de inflexión para Godoy Cruz porque rompió la mala racha de no poder ganar en el renovado Feliciano Gambarte y además logró la primera victoria del año en el torneo de la Primera Nacional.
El Tomba se sacó la mufa venciendo a Ferro por 2 a 1 y sus hinchas festejaron como ameritaba un triunfo que se hizo esperar y en el que, como no podía ser de otra manera, terminó sufriendo hasta el final.
Godoy Cruz no ganaba desde que regresó oficialmente a su estadio el 19 de julio del año pasado. Ese día igualó sin goles ante Sarmiento de Junín en Primera División y hasta ahora acumulaba 11 partidos sin ganar en su renovado estadio con un saldo de 8 empates y 3 derrotas, con el duro golpe del descenso incluido.
La última vez que Godoy Cruz había ganado en el Feliciano Gambarte fue el 7 de agosto de 2021, en la pandemia, y nada menos ante River (2-1) en el primer ciclo de Marcelo Gallardo.
Además, Godoy Cruz llevaba un total de 13 partidos sin conocer la victoria, contando la eliminación en la Copa Argentina ante Deportivo Morón. En sus últimos partidos consiguió 9 empates y 4 derrotas.
La última victoria del Tomba de local había sido en el Malvinas Argentinas ante Atlético Tucumán (1-0) el 28 de abril del año pasado. Ese día el gol lo marcó Agustín Auzmendi y el equipo era dirigido por Esteban Solari.
Por otro lado llevaba más de 6 meses sin ganar un partido: desde el 1 de septiembre del año pasado cuando venció 3-1 a Platense en condición de visitante y el equipo era dirigido por Walter Ribonetto.
Godoy Cruz logró su primera victoria en el 2026 y el de este sábado fue el primer triunfo de Mariano Toedtli como entrenador .
En sus cinco encuentros que dirigió ganó 1 empató 3 y perdió por Copa Argentina con Deportivo Morón (1-0).
1. 0-0 vs. Sarmiento de Junín
2. 1-2 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
3. 0-1 vs. Atlético Mineiro (Copa Sudamericana)
4. 0-2 vs. Vélez Sarsfield
5. 0-0 vs. Barracas Central
6. 1-1 vs. Instituto de Córdoba
7. 1-1 vs. Independiente de Avellaneda
8. 0-0 vs. San Martín de San Juan
9. 1-1 vs. Deportivo Riestra
10. 1-1 vs Ciudad de Bolívar
11. 0-0 vs Deportivo Madryn
12. 2- 1 vs Ferro