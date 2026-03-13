Godoy Cruz juega ante Ferro en el Feliciano Gambarte: probables formaciones, hora y dónde verlo

El equipo dirigido por Mariano Toedtli tendrá su cuarta presentación en el torneo, donde intentará conseguir su primer triunfo tras tres empates seguidos. El Expreso se ubica en el puesto 12 con 3 unidades y jugará su tercer partido de local en la Primera Nacional.

Godoy Cruz empató sus primeros tres partidos

En el arranque del certamen el Expreso empató 1 a 1 de local con Ciudad de Bolívar, igualó 1 a 1 en su visita a Defensores de Belgrano y viene de empatar sin goles de local con Deportivo Madryn.

Así llega Ferro

Ferro viene de igualar 1 a 1 frente a Colón de visitante. El equipo dirigido por Sergio Rondina esta invicto en el torneo. Tiene 5 puntos producto de un triunfo y dos empates seguidos y se ubica 5to.

El historial entre Godoy Cruz y Ferro

Godoy Cruz y Ferro disputaron ocho partidos, con cuatro triunfos para Godoy Cruz, tres para Ferro y un empate.

El último partido fue el 5 de abril de 2008 y el partido lo ganó Ferro con gol de Luis Salmerón. El cotejo correspondió a la 9ª fecha del torneo de la Primera Nacional

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Juan Andrada y Agustín Valverde; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón y Sebastián Corda; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani y Emiliano Ozuna; Emanuel Dening y Mateo Acosta. DT: Sergio Rondina.

Estadio: Godoy Cruz.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 18.