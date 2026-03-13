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Godoy Cruz juega ante Ferro en el Feliciano Gambarte: probables formaciones, hora y dónde verlo

Godoy Cruz jugará este sábado ante Ferro, en el Feliciano Gambarte, por la 5ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El cotejo comenzará a las 18

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará este sábado en el Feliciano Gambarte ante Ferro.

Godoy Cruz jugará este sábado en el Feliciano Gambarte ante Ferro.

Tras el empate en el Feliciano Gambarte ante Deportivo Madryn, Godoy Cruz volverá a jugar de local este sábado ante Ferro, por la 5ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El Tomba buscará su primera victoria en el certamen tras el parate que hubo en el fútbol argentino.

El choque entre el Tomba y el Verdolaga se jugará este sábado a las 18 en el estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y la transmisión en vivo de Radio Nihuil y de LPF Play.

Mateo Mendoza tomba.
Mateo Mendoza estará en la defensa de Godoy Cruz.

Mateo Mendoza estará en la defensa de Godoy Cruz.

Se conoció finalmente que el Tomba que podrá jugar en su estadio con público tras los incidentes con Deportivo Madryn y deberá abonar el valor de 300 entradas generales,

El equipo dirigido por Mariano Toedtli tendrá su cuarta presentación en el torneo, donde intentará conseguir su primer triunfo tras tres empates seguidos. El Expreso se ubica en el puesto 12 con 3 unidades y jugará su tercer partido de local en la Primera Nacional.

Godoy Cruz empató sus primeros tres partidos

En el arranque del certamen el Expreso empató 1 a 1 de local con Ciudad de Bolívar, igualó 1 a 1 en su visita a Defensores de Belgrano y viene de empatar sin goles de local con Deportivo Madryn.

Así llega Ferro

Ferro viene de igualar 1 a 1 frente a Colón de visitante. El equipo dirigido por Sergio Rondina esta invicto en el torneo. Tiene 5 puntos producto de un triunfo y dos empates seguidos y se ubica 5to.

El historial entre Godoy Cruz y Ferro

Godoy Cruz y Ferro disputaron ocho partidos, con cuatro triunfos para Godoy Cruz, tres para Ferro y un empate.

El último partido fue el 5 de abril de 2008 y el partido lo ganó Ferro con gol de Luis Salmerón. El cotejo correspondió a la 9ª fecha del torneo de la Primera Nacional

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Juan Andrada y Agustín Valverde; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón y Sebastián Corda; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani y Emiliano Ozuna; Emanuel Dening y Mateo Acosta. DT: Sergio Rondina.

Estadio: Godoy Cruz.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 18.

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