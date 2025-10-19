Qué dijo Franco Colapinto tras una nueva cita de la Fórmula 1

"Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto", continuó explicando Colapinto.
El argentino tenía neumáticos blandos más jóvenes por lo que Gasly conducía a menor velocidad: "Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas".
Finalmente Colapinto sobrepasó al francés que luego también fue superado por el brasileño Gabriel Bortoleto, quedando en la última posición de la pista.
Los horarios de las próximas competencias de Colapinto
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.