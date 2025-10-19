Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Qué dijo Franco Colapinto tras una nueva cita de la Fórmula 1

Franco Colapinto decidió desobedecer a su equipo y superó a Pierre Gasly; sin embargo, le bajó dramatismo a la situación

Franco Colapinto hizo de las suyas en Estados Unidos.

Franco Colapinto finalizó en el puesto 17 en el Gran Premio de Estados Unidos protagonizando un momento muy curioso cuando su equipo le solicitó que no pasara a su compañero, pero el argentino decidió realizarlo de todas formas. Luego de la competencia el pilarense habló frente a los micrófonos y explicó la situación.

La decisión adoptada por el piloto de la Fórmula 1 soprendió a propios y ajenos ya que no esperaban que el argentino desobedeciera las indicaciones de Alpine; finalmente quedó en la posición 17 y el francés en la 19.

Franco Colapinto tomó una decisión polémica.

La palabra del argentino no se hizo esperar y cuando enfrentó a los micrófonos le quitó dramatismo a la situación: "Era lo correcto; me tocó a mí dar la posición varias veces en la temporada".

"Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto", continuó explicando Colapinto.

Pasarlo fue una forma de defenderme. Pasarlo fue una forma de defenderme.

El argentino tenía neumáticos blandos más jóvenes por lo que Gasly conducía a menor velocidad: "Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas".

Finalmente Colapinto sobrepasó al francés que luego también fue superado por el brasileño Gabriel Bortoleto, quedando en la última posición de la pista.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto

  • GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
  • Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

