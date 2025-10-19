Qué dijo Franco Colapinto tras una nueva cita de la Fórmula 1

Embed "Me toco a mi dar la posición varias veces"



"Estábamos peleando por el puesto 17 y 18 y no tiene sentido discutir por estas cosas"



Franco Colapinto post GP de Austin #USGP pic.twitter.com/qHEGuLdac3 — Atención Colapinto (@atencionfc) October 19, 2025

"Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto", continuó explicando Colapinto.

Pasarlo fue una forma de defenderme. Pasarlo fue una forma de defenderme.

El argentino tenía neumáticos blandos más jóvenes por lo que Gasly conducía a menor velocidad: "Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas".

Embed FRANCO COLAPINTO PASANDO A GASLY EN LA ANTEÚLTIMA VUELTA DESPUÉS DE QUE EL EQUIPO NO QUERÍA INTERCAMBIAR POSICIONES



CINEEEEEE pic.twitter.com/Vc78zCHqVX — 43 (@ColapintoFiles) October 19, 2025

Finalmente Colapinto sobrepasó al francés que luego también fue superado por el brasileño Gabriel Bortoleto, quedando en la última posición de la pista.

Embed "Que de la mano de Colapinto"



Locura de los fans argentinos por Franco en el GP de Austin #USGP | #Colapinto pic.twitter.com/plH49cKeax — Atención Colapinto (@atencionfc) October 19, 2025

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto