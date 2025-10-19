Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Colapinto y Gasly: quién ganó el duelo interno en Alpine

Franco Colapinto desobedeció las indicaciones de Alpine y superó a Pierre Gasly en el final de la carrera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto desobedeció a su equipo.

Se corría la vuelta 55 en el Gran Premio de Estados Unidos y desde Alpine fueron claros con la indicativa para Franco Colapinto sobre qué debía hacer con el duelo con Pierre Gasly: no debía pasarlo y tenía que quedar detrás de su compañero de equipo.

Sin embargo, poco le importó al argentino los deseos de su equipo ya que decidió pasar al piloto francés protagonizando uno de los momentos estelares de la competencia. De esta manera, finalmente, quedó en el puesto 17 mientras que su compañero quedó en el 19.

Franco Colapinto
Franco Colapinto finalizó en el puesto 17.

Colapinto y Gasly: quién ganó el duelo interno en Alpine

En 2024, Franco Colapinto finalizó en el puesto 10 mientras defendía los colores de Williams. Un año después, afrontó el desafío de repetir la actuación, pero a bordo del monoplaza de Alpine, bastante diferente al de la escudería británica.

Y a pesar que quedó muy lejos de la zona de puntuación el piloto argentino volvió a ganarle el duelo interno de la escudería francesa a Pierre Gasly, lo que llama la atención ya que el piloto francés ya renovó su contrato mientras que el nacido en Pilar aún no tiene novedades con respecto a su situación de cara a la próxima temporada.

La decisión de Colapinto de pasar a su compañero a pesar que su equipo le dijo que no lo hiciera puede llegar a traer cola aunque por el momento desde Alpine no se han expresado al respecto. El duelo entre los pilotos está más vigente que nunca y el argentino le da pelea a Pierre Gasly aunque tiene bastante menos experiencia que el francés.

En la previa de la competencia Gasly estuvo mejor posicionado, no obstante en la carrera fue Colapinto quien le quitó el puesto quedando en la ubicación 17.

Colapinto tuvo una breve conversación con su equipo cuando le pidieron que mantuviera su posición: "¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento". Y ahí fue cuando decidió no hacer caso y sobrepasar a su compañero de equipo.

colapinto-briatore-gasly
Franco Colapinto tiene un duelo interno en Alpine con Pierre Gasly.

Los resultados de Colapinto y Gasly en el fin de semana

  • Clasificación sprint: Gasly 13° vs. Colapinto 17° (+0s988).
  • Carrera sprint: Gasly 10° vs. Colapinto 14°.
  • Clasificación: Gasly 14° vs. Colapinto 15° (+0s393).
  • Carrera: Colapinto 17° vs. Gasly 19°.

