Colapinto y Gasly: quién ganó el duelo interno en Alpine

Y a pesar que quedó muy lejos de la zona de puntuación el piloto argentino volvió a ganarle el duelo interno de la escudería francesa a Pierre Gasly, lo que llama la atención ya que el piloto francés ya renovó su contrato mientras que el nacido en Pilar aún no tiene novedades con respecto a su situación de cara a la próxima temporada.

La decisión de Colapinto de pasar a su compañero a pesar que su equipo le dijo que no lo hiciera puede llegar a traer cola aunque por el momento desde Alpine no se han expresado al respecto. El duelo entre los pilotos está más vigente que nunca y el argentino le da pelea a Pierre Gasly aunque tiene bastante menos experiencia que el francés.

En la previa de la competencia Gasly estuvo mejor posicionado, no obstante en la carrera fue Colapinto quien le quitó el puesto quedando en la ubicación 17.

AVANZA FRANCO: Colapinto no hizo caso a su equipo y adelantó a Gasly en la carrera.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 19, 2025

Colapinto tuvo una breve conversación con su equipo cuando le pidieron que mantuviera su posición: "¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento". Y ahí fue cuando decidió no hacer caso y sobrepasar a su compañero de equipo.

colapinto-briatore-gasly Franco Colapinto tiene un duelo interno en Alpine con Pierre Gasly.

