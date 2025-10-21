El país de América del Sur que superará a Brasil y tendrá el mayor crecimiento al cierre del 2025, según el FMI

El FMI también anticipa que la inflación en Argentina caerá de manera significativa, pasando del preocupante 219,9% registrado en 2024 a un 41,3% en 2025. Este cambio no solo mejora las expectativas económicas, sino que también genera confianza entre inversores y ciudadanos, marcando un antes y un después en la región.

America Latina (8)

Argentina referente en América del Sur

Mientras tanto, Brasil crecerá un 2,4%, evidenciando que no todos los países avanzan al mismo ritmo y que las dinámicas económicas están cambiando. Argentina se convierte así en el foco de atención de América del Sur, con la posibilidad de atraer inversiones, fomentar el empleo y fortalecer la economía local.

En pocas palabras, el 2025 promete ser un año clave para la región: Argentina logra revertir tendencias negativas y se posiciona como referente económico. La pregunta ahora es si este impulso se traducirá en mejoras concretas para la vida de las personas y cómo se sostendrá la estabilidad en los próximos años.