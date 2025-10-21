Javier Milei arengó en Córdoba contra "la esclavitud populista del kirchnerismo"

Embed - Javier Milei en Córdoba

Gran operativo de seguridad

Las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar el cordón que rodeaba al Presidente pero la situación se desarrolló sin incidentes, con personas que se acercaron al libertario para manifestar su apoyo en la recta final de la campaña electoral.

Durante su breve discurso, repasó los ejes que considera logros de su gestión, hizo referencia a la mejora en los índices de seguridad y reafirmó su confianza en el rumbo económico y político del gobierno.

Antes de despedirse, volvió a lanzar el mensaje que impulsa de cara a las próximas elecciones legislativas: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresó entre aplausos y cánticos de apoyo. Después permaneció algunos minutos más saludando y sacándose fotos con los militantes que se acercaron al Buen Pastor.

javier milei en cordoba Afectusoso saludos a Javier Milei apenas pisió suelo cordobés. Foto: La Libertad Avanza

Un jubilado cantó la Marcha Peronista y fue agredido

Mientras se aguardaba la llegada del presidente a la zona céntrica, las cámaras de distintos medios registraron un episodio particular: un jubilado se acercó a las inmediaciones del Buen Pastor para manifestarse en contra de las políticas del gobierno.

Comenzó entonando la Marcha Peronista y expresó ante la prensa: "Vine a protestar. Dejé de trabajar porque soy jubilado, pero tuve que volver porque no me alcanza para vivir. Este presidente no tendría que venir acá, tendría que estar trabajando". Minutos después, otro asistente lo increpó, le pegó, lo empujó y se produjo un breve forcejeo, que fue rápidamente controlado sin que la situación pasara a mayores.