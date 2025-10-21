El presidente Javier Milei encabezó este martes un a caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo y pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”.
Javier Milei arengó en Córdoba contra "la esclavitud populista del kirchnerismo"
El presidente Javier Milei continuó con la campaña electoral. En Córdoba fue acompañada por una multitud
Rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a Karina Milei y el candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca
Con la camioneta presidencial, el mandatario llegó a una intersección céntrica donde fue recibido por un intenso grupo de militantes. Milei se bajó del vehículo y realizó una pequeña recorrida debido a la intensidad de los saludos que recibió y la gran cantidad de personas que no le permitían avanzar. Nuevamente volvió a subir al techo del transporte para dirigir saludos a los militantes, que le retribuyeron con cariño y le sacaron fotos.
Gran operativo de seguridad
Las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar el cordón que rodeaba al Presidente pero la situación se desarrolló sin incidentes, con personas que se acercaron al libertario para manifestar su apoyo en la recta final de la campaña electoral.
Durante su breve discurso, repasó los ejes que considera logros de su gestión, hizo referencia a la mejora en los índices de seguridad y reafirmó su confianza en el rumbo económico y político del gobierno.
Antes de despedirse, volvió a lanzar el mensaje que impulsa de cara a las próximas elecciones legislativas: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresó entre aplausos y cánticos de apoyo. Después permaneció algunos minutos más saludando y sacándose fotos con los militantes que se acercaron al Buen Pastor.
Un jubilado cantó la Marcha Peronista y fue agredido
Mientras se aguardaba la llegada del presidente a la zona céntrica, las cámaras de distintos medios registraron un episodio particular: un jubilado se acercó a las inmediaciones del Buen Pastor para manifestarse en contra de las políticas del gobierno.
Comenzó entonando la Marcha Peronista y expresó ante la prensa: "Vine a protestar. Dejé de trabajar porque soy jubilado, pero tuve que volver porque no me alcanza para vivir. Este presidente no tendría que venir acá, tendría que estar trabajando". Minutos después, otro asistente lo increpó, le pegó, lo empujó y se produjo un breve forcejeo, que fue rápidamente controlado sin que la situación pasara a mayores.