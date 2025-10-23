Para Cristina Kirchner el domingo se optará por "Milei y el ajuste o Argentina"

Cristina Kirchner divulgó este jueves un mensaje previo a las elecciones 2025 del domingo, con reiteradas y fuertes críticas al gobierno nacional. La ex presidenta aseguró que el freno a esta gestión comenzará con esta votacióna la que definió como "Milei y el ajuste o la Argentina".
En sus redes sociales la ex presidenta difundió un audio-video en sus redes sociales en el que consideró que el modelo lberal implementado por el actual mandatario "fracasó".
El posteo de CFK tiene una duración de más de tres minutos y lleva por título "A los argentinos y argentinas".
El mensaje de Cristina Kirchner
“Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores”, comenzó la ex mandataria, y siguió: “El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Javier Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”.
Las dos veces presidenta, que cumple prisión domiciliaria condenada a 6 años y medio de prisión por la causa Vialidad, afirmó que “la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios”.
CFK agregó: “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo”.
“La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional”, enfatizó.
Para la ex jefa de Estado, la “única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”.
También apuntó contra la Boleta Única de Papel (BUP): “El gGobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.
“El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, concluyó.