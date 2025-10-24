El ayuno intermitente es un método de alimentación que suele ser muy usado para bajar de peso. Se hace cuando la nutricionista lo recomienda a la persona y si funciona puede ser muy efectivo. Sin embargo, una pregunta muy común es ¿Qué comida o bebida no rompe el ayuno?
No es el agua: la bebida ideal para no romper el ayuno si buscas bajar de peso
Esta bebida natural ayuda a activar el metabolismo, eliminar toxinas y controlar el apetito desde las primeras horas del día para ayudar a bajar de peso
Si eres principiante haciendo ayuno intermitente las primeras veces puede resultar algo complicado y confuso. Muchas veces genera duda las comida o bebidas que rompen con el ayuno. Por eso en esta nota te contamos que bebida puedes tomar para disfrutar un trago único sin romper con este método.
Hacer el ayuno de forma correcta puede marcar la diferencia en un plan para bajar de peso. Tras varias horas sin ingerir alimentos, el cuerpo se encuentra en un estado ideal para absorber nutrientes y activar el metabolismo. Por eso, los expertos en nutrición recomiendan mantenerlo con una bebida natural, ligera y funcional.
La bebida que ayuda a bajar de peso y no rompe con el ayuno intermitente
La bebida ideal para mantener el ayuno si buscas bajar de peso es una combinación simple, pero poderosa: agua tibia con jugo de limón y una pizca de jengibre rallado o en polvo. Este tónico natural no solo hidrata y depura, sino que además estimula el sistema digestivo y acelera el metabolismo.
Ingerirlo durante el periodo de ayuno funciona debido a que:
- Activa el metabolismo: el jengibre tiene propiedades termogénicas que ayudan a quemar más calorías a lo largo del día.
- Desintoxica el organismo: el limón actúa como depurativo natural y favorece la función hepática.
- Controla el apetito: al ser una bebida saciante, reduce el deseo de comer en exceso durante el desayuno.
- Equilibra el pH y mejora la digestión: beberla en ayunas, ayuda a limpiar el tracto digestivo y prepara el cuerpo para recibir alimentos.
Cómo preparar esta bebida
Preparar esta receta es muy sencillo, solo necesitas calentar un vaso de agua (unos 250 ml) hasta que esté tibia, no caliente. Luego agregar el jugo de medio limón fresco y añadir una pizca de jengibre rallado o una cucharadita pequeña de jengibre en polvo. Por último, debes mezclar bien y beberla lentamente, unos 15 minutos antes del desayuno.
Si tienes licuadora puedes poner directamente en ella un vaso de agua tibia y agregar todos los ingredientes hasta que quede tipo licuado.
Además, si buscas potenciar sus efectos, podés añadir unas gotas de vinagre de manzana o una pizca de canela. Ambas opciones ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a reducir los antojos.