No es el agua: la bebida ideal para no romper el ayuno si buscas bajar de peso

La bebida que ayuda a bajar de peso y no rompe con el ayuno intermitente

tomar agua con limon El gua con limón y jengibre es una bebida ideal para disfrutar el ayuno sin pasar hambre.

La bebida ideal para mantener el ayuno si buscas bajar de peso es una combinación simple, pero poderosa: agua tibia con jugo de limón y una pizca de jengibre rallado o en polvo. Este tónico natural no solo hidrata y depura, sino que además estimula el sistema digestivo y acelera el metabolismo.

Ingerirlo durante el periodo de ayuno funciona debido a que:

Activa el metabolismo: el jengibre tiene propiedades termogénicas que ayudan a quemar más calorías a lo largo del día.

Desintoxica el organismo: el limón actúa como depurativo natural y favorece la función hepática.

Controla el apetito: al ser una bebida saciante, reduce el deseo de comer en exceso durante el desayuno.

saciante, reduce el deseo de comer en exceso durante el desayuno. Equilibra el pH y mejora la digestión: beberla en ayunas, ayuda a limpiar el tracto digestivo y prepara el cuerpo para recibir alimentos.

bajar de peso El ayuno intermitente ayuda a bajar de peso si es recomendado por un nutricionista.

Cómo preparar esta bebida

Preparar esta receta es muy sencillo, solo necesitas calentar un vaso de agua (unos 250 ml) hasta que esté tibia, no caliente. Luego agregar el jugo de medio limón fresco y añadir una pizca de jengibre rallado o una cucharadita pequeña de jengibre en polvo. Por último, debes mezclar bien y beberla lentamente, unos 15 minutos antes del desayuno.

Si tienes licuadora puedes poner directamente en ella un vaso de agua tibia y agregar todos los ingredientes hasta que quede tipo licuado.

Además, si buscas potenciar sus efectos, podés añadir unas gotas de vinagre de manzana o una pizca de canela. Ambas opciones ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a reducir los antojos.