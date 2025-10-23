Detox y dieta desinflamatoria de la mano de una experta: cómo bajar los kilos del invierno sin esfuerzo

Realizar un plan de detoxificación una o dos veces al año es fundamental para bajar de peso, limpiar el organismo y mejorar la dieta. Durante el verano, el cuerpo necesita un respiro de los excesos en grasas, carbohidratos y azúcares que suelen aumentar durante el invierno.
Retomar hábitos saludables y complementar la alimentación con infusiones y especias ayuda a potenciar los resultados de cualquier dieta y promueve la desintoxicación natural del cuerpo.
La hinchazón es un síntoma frecuente que puede afectar la efectividad de una dieta para bajar de peso, pero no debe considerarse normal. La nutricionista especializada en salud hormonal y digestiva, entrenadora personal y cofundadora de Be Levels, Rocío Périz Faus, explica que este síntoma “se acentúa tras el consumo constante de alimentos procesados ricos en grasas, azúcares y aceites de baja calidad”, afectando a la dieta de pérdida de peso.
Por eso, es importante seguir un programa de detoxificación diseñado para mejorar el bienestar físico y mental, apoyar cualquier dieta para bajar de peso y desinflamar el organismo de forma saludable.
Dieta de detoxificación para desinflamar el cuerpo
Marina López, especialista en nutrición consultada por El Mundo, comparte un plan sencillo para resetear el cuerpo tras los excesos del invierno. Este método de detoxificación combina alimentación, ejercicio y descanso para ayudar al organismo a eliminar toxinas de manera natural.
Claves del método detox:
- Hidrátate correctamente: beber suficiente agua es fundamental para eliminar toxinas. Añadir limón o pepino no solo aporta sabor, sino también antioxidantes.
- Reduce café, alcohol y tabaco: limitar la cafeína protege el hígado y mejora la desintoxicación. Evitar el alcohol y el tabaco acelera los resultados del detox.
- Incluye alimentos desintoxicantes y antioxidantes: frutas y verduras frescas como frutos rojos, brócoli, espinaca y té verde ayudan a combatir los radicales libres. Jengibre, ajo, cilantro y cúrcuma también apoyan la limpieza natural del cuerpo.
- Evita azúcar y ultraprocesados: prioriza productos frescos y naturales para potenciar el efecto detox.
- Toma infusiones y tés detox: bebidas como diente de león, raíz de bardana o menta favorecen la digestión y contribuyen a la eliminación de toxinas.
- Haz ejercicio regularmente: actividades como caminar, correr, nadar o practicar yoga estimulan la circulación y el sistema linfático, ayudando a depurar el organismo y reducir el estrés.
- Prueba baños detox: baños con sales, bicarbonato de sodio o arcilla bentonita estimulan la piel, la circulación y la eliminación de desechos metabólicos. También se pueden replicar con hidrofangos o barro en centros especializados.
- Duerme bien: un descanso adecuado, con al menos ocho horas de sueño, es clave para que el cuerpo complete su proceso de desintoxicación.
Las mejores infusiones para eliminar toxinas y depurar tu cuerpo
Según Rocío Périz Faus, una buena dieta detox no está completo sin infusiones y tés depurativos. Estas bebidas naturales tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, depurativas e incluso ayudan a quemar grasas.
Infusiones ideales para desintoxicar el organismo:
- Jengibre: esta infusión es altamente antiinflamatoria y se puede combinar con menta o cúrcuma para potenciar su efecto depurativo y digestivo.
- Té verde: ayuda a descomponer grasas y, al combinarlo con otras hierbas como menta (para evitar gases), hinojo (diurético) o manzanilla (alivia la pesadez estomacal), se convierte en un potente aliado del detox.
- Cúrcuma: rica en curcumina y polifenoles, la cúrcuma es un antioxidante natural con efecto antiinflamatorio. Para mejorar su absorción y digestión, se recomienda combinarla con aceite de oliva, palta o pimienta. También se puede añadir a ensaladas, sopas, jugos, en cápsulas o mezclada con leche de coco o almendras.