Detox y dieta desinflamatoria de la mano de una experta: cómo bajar los kilos del invierno sin esfuerzo

Retomar hábitos saludables y complementar la alimentación con infusiones y especias ayuda a potenciar los resultados de cualquier dieta y promueve la desintoxicación natural del cuerpo.

La hinchazón es un síntoma frecuente que puede afectar la efectividad de una dieta para bajar de peso, pero no debe considerarse normal. La nutricionista especializada en salud hormonal y digestiva, entrenadora personal y cofundadora de Be Levels, Rocío Périz Faus, explica que este síntoma “se acentúa tras el consumo constante de alimentos procesados ricos en grasas, azúcares y aceites de baja calidad”, afectando a la dieta de pérdida de peso.