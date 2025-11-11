Cuánto cuesta el alquiler de un departamento de 2 habitaciones cerca de la plaza Godoy Cruz

El alquiler de un departamento, o de una casa, en las inmediaciones de las plazas departamentales, suelen ser algo muy codiciado por muchas personas.
De hecho, los alrededores de la plaza Godoy Cruz suelen ser muy codiciados por todas aquellas personas que no desean vivir en el centro de la ciudad de Mendoza, pero sí a pocos minutos, tener una gran cantidad de colectivos y la seguridad que dan los alrededores de este punto tan importante del departamento.
Sin embargo, estas condiciones pueden llevar a que el precio del alquiler de un departamento se encarezca, más cuando se trata de vivir en lugares que cuentan con seguridad privada y portería, como es el caso de uno de los tantos departamentos que se pueden hallar en sitios inmobiliarios para alquilar.
Cómo es el departamento de 2 habitaciones en Godoy Cruz
Uno de los edificios más nuevos de Godoy Cruz se encuentra en calle Leguizamón al 50, a dos cuadras de la Plaza Godoy Cruz. Este lugar tiene varios departamentos en alquiler.
Entre estos se encuentra un departamento con cocina-comedor, con barra desayunadora, amoblamiento completo, artefactos de cocina, extractor y termotanque.
Además, este departamento ubicado en Godoy Cruz posee dos habitaciones, uno de ellos con placard y el otro con vestidor. También un baño completo y un balcón perfecto para disfrutar del aire libre. Además, cuenta con una cochera en subsuelo.
El alquiler de un departamento así, que también posee pisos de cerámico, carpintería de aluminio y amoblamientos en melamina.
Cuánto cuesta el alquiler de un departamento de 2 habitaciones en Godoy Cruz
El alquiler de este departamento ubicado a pocas cuadras de la plaza Godoy Cruz cuesta $580.000, a lo que se suma una expensa variable que comienza en $91.000.
Además, para el alquiler de este departamento, se exige que en el contrato, que se hace por dos años, se contrate un seguro contra robo e incendios y se establecen aumentos cuatrimestrales y un depósito de 600 dólares que se pueden abonar en tres cuotas.