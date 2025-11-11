Cuánto cuesta el alquiler de un departamento de 2 habitaciones cerca de la plaza Godoy Cruz

departamento en alquiler godoy cruz Godoy Cruz es muy codiciado a la hora de buscar un departamento para vivir.

Cómo es el departamento de 2 habitaciones en Godoy Cruz

Uno de los edificios más nuevos de Godoy Cruz se encuentra en calle Leguizamón al 50, a dos cuadras de la Plaza Godoy Cruz. Este lugar tiene varios departamentos en alquiler.

Entre estos se encuentra un departamento con cocina-comedor, con barra desayunadora, amoblamiento completo, artefactos de cocina, extractor y termotanque.

Además, este departamento ubicado en Godoy Cruz posee dos habitaciones, uno de ellos con placard y el otro con vestidor. También un baño completo y un balcón perfecto para disfrutar del aire libre. Además, cuenta con una cochera en subsuelo.

El alquiler de un departamento así, que también posee pisos de cerámico, carpintería de aluminio y amoblamientos en melamina.

Cuánto cuesta el alquiler de un departamento de 2 habitaciones en Godoy Cruz

El alquiler de este departamento ubicado a pocas cuadras de la plaza Godoy Cruz cuesta $580.000, a lo que se suma una expensa variable que comienza en $91.000.

Además, para el alquiler de este departamento, se exige que en el contrato, que se hace por dos años, se contrate un seguro contra robo e incendios y se establecen aumentos cuatrimestrales y un depósito de 600 dólares que se pueden abonar en tres cuotas.