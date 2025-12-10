Quien tenga carozos de ciruela tiene un tesoro en sus manos: por qué hay que guardarlos y para qué sirven

ciruela La ciruela es una fruta que se consume entre julio y agosto, pero su snack seco es ideal para consumir todo el año.

Muchos “restos” de fruta, como las cáscaras, carozos, semillas, pueden aprovecharse en compostaje. Este tipo de objetos tardan en degradarse por su estructura dura, pero con un tratamiento adecuado pueden convertirse en materia orgánica valiosa. Utilizarlos en compost o mezclarlos con tierra mejora la calidad del suelo, ya que aportan carbono, ayudan a la aireación y aportan materia orgánica. ¿Cómo hacerlo? Te lo enseñamos.

Cómo transformar carozos de ciruela en tierra fértil y aireada

Primero reuní los carozos cada vez que comas ciruelas. Lávalos bien para quitar restos de pulpa. Sécalos completamente al sol, al aire o en un lugar ventilado hasta que estén duros y sin humedad. Esto ayuda a evitar moho o pudrición prematura.

Después tritura o rompe los carozos, por ejemplo con un mortero, mazo, piedra o herramienta de jardín. Esto acelera su descomposición al aumentar la superficie de contacto. Incorpóralos a tu compost, mezclándolos con restos de cocina, restos verdes, hojas secas, pasto, etc. Si los trituras más rápido se degrada; si no, igualmente suman materia orgánica, aunque más lentamente.

Para macetas o plantas en interior, puedes usar los carozos triturados en el fondo como drenaje natural. Mejoran la circulación del agua, reducen el peso comparado con piedras, y además aportan carbono al sustrato.

ciruela (1) Reutiliza los carozos de ciruelas y crea un abono orgánico casero.

Además, puedes sembrar los huesos de ciruela para que los árboles que germinen lo hagan directamente donde quieres que vayan, para no trasplantarlos ni tocar sus raíces.

Beneficios de esta idea