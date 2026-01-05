Tragedia: tres niñas de 7 murieron ahogadas en una laguna

Ante esta situación, el personal policial y sanitario inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y dispuso el traslado urgente al Hospital Local, pero, a pesar de los esfuerzos realizados en el lugar y en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres niñas.

En tanto, se indicó que las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que se tratan de establecer, ingresaron al agua.

Además, se informó que los familiares fueron asistidos y acompañados por personal policial y sanitario, mientras que se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica y se dio aviso al juez interviniente.