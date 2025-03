Es mecánico de autos, tiene 62 años y subió al Aconcagua 3 veces desde el 2022

Esa experiencia en la montaña no fue para nada buena: "Después de eso dije: 'No subo nunca más a un cerro', pero ahí me quedó picando, y empecé por recomendación médica, ya que tenía ácido úrico, presión alta, un montón de otras cosas".

Sergio Dalmaso, mecánico, andinista que subió al Aconcagua (3).jpeg En el 2022, el 2023 y el 2025 el mecánico de Luján hizo sus tres cumbres en el Aconcagua. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

"Me fui enganchando hasta que me invitaron al Aconcagua y yo pensé que no lo iba a poder hacer nunca. Además que ni lo tenía en mis planes. Pero a la edad que yo tengo ya tomamos las cosas de otra manera, no nos damos por vencidos tan fácil", reconoció Sergio orgulloso de sus logros: "Todavía no lo puedo creer".

Las tres cumbres en el Aconcagua y los intentos fallidos

"La primera fue en el año 2022, en el 2023 la volví a subir, y la última fue ahora en el 2025", contó Sergio sobre su bitácoras del cumbres al Aconcagua. Pero no todas las veces que fue al Coloso de América el cerro lo dejó avanzar.

"En el 2020 lo intenté y no llegué", recordó: "Llegué hasta el campamento Independencia -a 6.380 metros de altura sobre el nivel del mar-, y no pude más. Ahí me dijeron que podía llegar a la cumbre, pero que no sabían si iba a volver porque iba muy, muy maltrecho. Entonces, me dijeron que lo decidiera yo, así que decidí, bajar y volver a intentarlo en otro momento".

Aconcagua Sergio Dalmaso mecanico 2.jpg Sergio Dalmaso se puso la meta de llegar a la cumbre del Aconcagua y a pesar de lo difícil que fue para él nada se interpuso para lograrlo. Foto: Gentileza Sergio Dalmaso

Sergio sabía que tenía que cambiar algunas cosas para lograr pisar la cima del Aconcagua, a 6.962 metros de altura: "Las cambié y pude llegar. Tenemos que entender que los que vamos una vez al año somos turistas de la montaña, no somos guías ni experimentados".

Una de las cosas que cambió fue su parte psicológica: "Si no vas preparado psicológicamente no podés llegar. Cuando llegás a la zona de la Cueva -a 6.650 metros de altura- el cuerpo no te da más, pero en ese momento está el espíritu. Es la única forma de llegar, por lo menos en mi caso. Busco en mi interior la motivación. Yo vi gente muy entrenada pero que no estaban psicológicamente bien y no llegaron".

Aconcagua Sergio Dalmaso mecanico 3.jpg El mecánico de Luján aseguró que es muy importante subir el Aconcagua con gente muy experimentada que te ayude en cada paso. Foto: Gentileza Sergio Dalmaso

"La primera cumbre fue muy dura, La hice el día 16 de mi expedición. Cuando subíamos nos agarró un temporal y tuvimos que bajar. Yo pensé esto no está hecho para mí", narró Sergio Dalmaso y sostuvo que lo importante siempre es rodearse de gente muy experimentada.

Una de las personas que iba con él le aconsejó volver a Plaza de Mulas y volver a intentarlo cuando mejoraran las condiciones del tiempo. A pesar que estaba negado, se mentalizó y logró su primera cumbre. En el último tramo creyó que ya no podía, y sus compañeros de expedición le dijeron algo que le marcó la vida: "Me dijeron que buscara la fuerza en mi interior, que diéramos 10 pasos y descansábamos. Así lo logré".

Embed - La segunda cumbre en el Aconcagua del mecánico Sergio Dalmaso

Ese consejo lo marcó tanto, que tiempo después hizo un documental sobre su experiencia en el Aconcagua al que llamaron "Los 10 pasos".

"La segunda, en el 2023, la hice en día 11 o 12", y para eso se buscó un motivo para tomar fuerzas y llegar a la cima del Aconcagua: "Llevé la bandera por los 40 años de Malvinas", la misma bandera que un amigo también llevó a las Islas en el 2024.

Para la tercera vez que subió al Aconcagua llevó una bandera de su escuela primaria, ya que este 2025 se cumplieron 50 años egresar de 7° en 1975 de la escuela Adolfo Tula, de San Carlos: "Esta vez tenía otra motivación y la hice en el 7° día". Una ventana de muy bien tiempo se adelantó y Sergio la supo aprovechar para llegar a la cima en un tiempo récord para él.

Embed - A los 61 años Sergio Dalmaso conquistó su tercera cumbre del Aconcagua

"Les dije que no era yo el que iba, sino que éramos todos los Tuleros a la cumbre, que era la promoción nuestra. A mí me tocó la parte más dura, pero estuvimos todos, porque el apoyo que tuve de todos emocional y psicológico fue incondicional", aseguró Sergio.

Aconcagua Sergio Dalmaso mecanico.jpg Tal como lo prometió, Sergio Dalmaso llevó la bandera de su promoción de la primaria a lo cumbre del Aconcagua en el aniversario 50. Foto: Gentileza Sergio Dalmaso

"Todas las cumbres en el Aconcagua fueron distintas, y cada una tiene su sabor especial", destacó el mecánico.

La historia del mecánico que conquistó el Aconcagua

Está casado hace 37 años, tiene tres hijos de 24, 33 y 34 años, y es abuelo de 5 nenas de 3, 8, 10, 11 y 14 años, quienes le dan muchas fuerzas para seguir con el andinismo y sus aventuras en el Aconcagua. Ya tiene 62 años pero aseguró que se siente de 50.

Desde los 11 años se dedica a la mecánica: "Cuando éramos chicos nos enseñaban a trabajar, no era que nos explotaban. Eran otras épocas. Y tengo mi taller desde el año 1992, en la calle Sarmiento, entre Bustamante y Santa María de Oro, de Luján, a dos casas de donde nací".

Sergio Dalmaso, mecánico, andinista que subió al Aconcagua (6).jpeg Sergio Dalmaso es un apasionado en todo lo que hace, tanto en la mecánica, a lo que se dedica hace 51 años, y al andinismo, desde hace 8 años, lo que lo llegó directo a la cumbre del Aconcagua. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

A los tres meses de vida su familia se mudó a La Consulta, en San Carlos, donde vivió toda su infancia y adolescencia, hasta los 18 que le tocó hacer el servicio militar: "Lo hice en 1982 y no fui a Malvinas, pero estuve incorporado. Cuando terminó eso me volví a Luján y ya me quedé acá, también me traje a mis padres de vuelta".

Su primera cumbre en el cerro Aconcagua la hizo en el 2022: "Los miedos siempre están, pero nosotros somos de la idea de que tenemos una hora fijada. Entonces, tomando las precauciones tiene que salir todo bien y si te va a salir mal te puede pasar acá abajo o en cualquier lado, no necesariamente allá arriba".

Sergio Dalmaso, mecánico, andinista que subió al Aconcagua (8).jpeg Aseguró que cuando el cuerpo no le da más, saca la motivación de su interior para llegar a la cima del Aconcagua. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

"Lo que me ocurre a esta edad no lo puedo creer. Nunca pensé que podía llegar a pasar esto. Pero está pasando. Ya llego a la cumbre del Aconcagua y hay gente de Buenos Aires que me reconoce, y es muy lindo, te llena el alma", destacó de esta nueva experiencia que disfruta.

Además, y siempre cuenta con todo el apoyo de su familia: "Tengo cinco nietas y ellas siempre me hacen sus cartas antes de irme y van conmigo en la mochila todo el tiempo. Todos me apoyan y me alientan y parte de lo que yo puedo hacer es gracias a eso, porque sino no creo".

Aconcagua Sergio Dalmaso mecanico 5.jpg Cuando le dijeron que intentara el Aconcagua creyó que no podría, y hoy no cree que lo haya logrado. Dijo que su cuerpo tiene 62 años, pero él se siente de 50. Foto: Gentileza Sergio Dalmaso

"Son cosas que uno cree que no va a poder hacer por la edad o y me di cuenta que mi cuerpo tiene 62 y mi mente tiene 50 años. Me doy cuenta que hago cosas que ni hacía a esa edad", sostuvo Sergio Dalmaso.

Pero para lograrlo le presta mucha atención a su salud y también a su cuerpo: "Voy al gimnasio dos o tres veces a la semana y los sábados salgo a la montaña. Solo un sábado al mes no salgo y descanso. Dos meses antes de ir a Aconcagua voy a la nutricionista y me ordeno bien con la comida. No puedo dejar ningún detalle al azar porque después el cuerpo me pasa factura".