A pie por la cordillera: 130 jóvenes decidieron cruzar a Chile como homenaje a la Virgen de Schoenstatt

La peregrinación, conocida como Cruzada de María, no es nueva, pero cada edición suma nuevos desafíos y protagonistas. El recorrido supera los 420 kilómetros de Mendoza a Chile, atravesando zonas de montaña, rutas extensas y tramos donde el clima y el cansancio ponen a prueba la voluntad del grupo.

Más allá del objetivo religioso, muchos coinciden en que el verdadero sentido está en compartir la experiencia: caminar juntos, sostenerse cuando el cuerpo flaquea y construir una convivencia intensa durante varias semanas.

peregrinación 3 El grupo está compuesto por 130 jóvenes de Argentina, México, Paraguay y Brasil, quienes esperan encontrarse con sus pares de Chile.

Logística, apoyo y organización en el camino

Desde Mendoza partió también una camioneta de apoyo, clave para que la caminata por la Cordillera de los Andes sea posible. El vehículo transporta dos bidones de 200 litros de agua, raciones de comida y elementos básicos de asistencia. A lo largo del trayecto, el equipo se detiene cada cinco o seis kilómetros, permitiendo que los peregrinos repongan energías y continúen.

En el portal web de la comunidad de Schoenstatt, cuentan cómo se realiza la "Cruzada de María", cuya organización contempla además el acompañamiento para coordinar los tiempos, las paradas y el cuidado del grupo. No es una caminata improvisada: detrás hay meses de preparación física y logística.

Una experiencia única para los jóvenes

Aunque la peregrinación tiene como motivación central el homenaje a la Virgen de Schoenstatt, los testimonios recogidos reflejan algo más amplio. Hablan de comunidad, de amistad, de aprender a convivir con otros y de vivir una experiencia que difícilmente se repita en la vida cotidiana.

Cruzar la Cordillera de los Andes a pie no es solo una hazaña deportiva ni un gesto simbólico. Para estos jóvenes, es también una forma de poner el cuerpo, el tiempo y la voluntad al servicio de una experiencia colectiva que los transforma mientras avanzan, paso a paso, entre Mendoza y Chile.