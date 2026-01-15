Corte de agua programado en este departamento de la provincia durante siete horas

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Guaymallén. Debido a trabajos de mantenimiento, el jueves 15 de enero, a partir de las 9 horas hasta las 16, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable desde Roca hasta Mathus Hoyos y desde Victoria hasta Antonelli.

agua (2) Estas son las zonas que se verán afectadas.

Durante el corte del servicio: