AYSAM defendió en audiencia pública una suba de la tarifa de agua del 17,5% desde enero

Para AYSAM la suba de la tarifa de agua potable es menor a la inflación proyectada para 2026 en agosto

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
El titular de AYSAM, Humberto Mingorance, aseguró que la suba de tarifa para el servicio de agua es inferior a la inflación proyectada para el 2026.

AYSAM terminó de formalizar este viernes en audiencia pública un pedido de suba de tarifa para el servicio de agua potable y cloacas del 17,48% correspondiente al 2026. Ahora la decisión final sobre cómo se aplicará será del gobernador Alfredo Cornejo.

El presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, y el gerente general, Darío Hernández, dieron los argumentos para justificar una nueva readecuación de precios del servicio. La audiencia se realizó en un auditorio de Godoy Cruz y también vía Zoom.

"El incremento del 17,48% es el necesario para equilibrar el presupuesto de la empresa el año próximo", señalaron sobre el ajuste que, de acuerdo a la presentación, debería entrar en vigencia desde el 31 de enero.

Aguas mendocinas.jpg
Desde Aysam argumentaron, entre otros aspectos, que las inversiones en mejoras de la red de agua potable ya se financian con la tarifa

Según la ley 9.589/2024 citada en la audiencia, "la tarifa debe reflejar costos de operación, mantenimiento e inversiones en expansión, renovación y amortización del sistema".

Una tarifa por debajo de la inflación 2026

Los estudios de costos de AYSAM toman las variables macro para la elaboración presupuesto 2026. Y surgen del Informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el BCRA (Banco Central) correspondiente a agosto de 2025.

En función de eso, Mingorance destacó que "la readecuación tarifaria pedida por AYSAM está debajo de las estimaciones de inflación para el año 2026". Y aseguró, asismismo, "que las inversiones ya se autosustentan con la tarifa".

El proceso de solicitud de readecuación se encuadra en el Procedimiento General de Determinación Tarifaria aprobado por el Decreto N° 1.363/2024

"Si se aprueba en diciembre, estaría todo dado para que el incremento empiece a aplicarse desde enero", señaló Mingorance, sobre el próximo paso del proceso que empezó con el pedido de suba de tarifa de agua a la DIRCAS a inicios de noviembre.

Humberto Mingorance.jpg
El titular de AYSAM, Humberto Mingorance.

Este año AYSAM aplicó un aumento acumulado superior al 30%, en dos tramos. Así lo aprobó el gobernador Cornejo por decreto a fines de febrero pasado. La empresa aplicó un primer ajuste de la tarifa por suministro de agua potable y saneamiento del 25%. Y desde julio sumó un 6,64% acumulativo con el primer incremento.

