AYSAM defendió en audiencia pública una suba de la tarifa de agua del 17,5% desde enero

Aguas mendocinas.jpg Desde Aysam argumentaron, entre otros aspectos, que las inversiones en mejoras de la red de agua potable ya se financian con la tarifa

Según la ley 9.589/2024 citada en la audiencia, "la tarifa debe reflejar costos de operación, mantenimiento e inversiones en expansión, renovación y amortización del sistema".

Una tarifa por debajo de la inflación 2026

Los estudios de costos de AYSAM toman las variables macro para la elaboración presupuesto 2026. Y surgen del Informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el BCRA (Banco Central) correspondiente a agosto de 2025.

En función de eso, Mingorance destacó que "la readecuación tarifaria pedida por AYSAM está debajo de las estimaciones de inflación para el año 2026". Y aseguró, asismismo, "que las inversiones ya se autosustentan con la tarifa".

El proceso de solicitud de readecuación se encuadra en el Procedimiento General de Determinación Tarifaria aprobado por el Decreto N° 1.363/2024

"Si se aprueba en diciembre, estaría todo dado para que el incremento empiece a aplicarse desde enero", señaló Mingorance, sobre el próximo paso del proceso que empezó con el pedido de suba de tarifa de agua a la DIRCAS a inicios de noviembre.

Humberto Mingorance.jpg El titular de AYSAM, Humberto Mingorance.

Este año AYSAM aplicó un aumento acumulado superior al 30%, en dos tramos. Así lo aprobó el gobernador Cornejo por decreto a fines de febrero pasado. La empresa aplicó un primer ajuste de la tarifa por suministro de agua potable y saneamiento del 25%. Y desde julio sumó un 6,64% acumulativo con el primer incremento.