Otra vez los robos en Chile: Aprocam denunció que afectan a unos 10 camiones mensuales

Según explicó Squartini en declaraciones a Noticiero 7, el permanecer estacionados expone a los camiones provenientes de Mendoza a los llamados "robos piraña". Pero no es la única modalidad.

paso a Chile-Los Caracoles-camiones.jpg El robo a camiones en Chile, en agenda. Imagen ilustrativa.

Dos modalidades de robo a camiones en Chile

"También ocurre que abordan a los camiones, asaltan a los choferes, los hacen bajar y se llevan los equipos con la carga completa. En algunos casos aparecen los camiones y en otros no", acotó el titular de Aprocam, como testimonio que complementa a la situación que afectó a un tour de compras a Chile.

Y aunque no hay registros rigurosos ni estadísticas, la estimación de los empresarios del transporte es que la inseguridad "cosecha" alrededor de 10 camiones mensuales. Una cifra que incluye a los provenientes de Mendoza, y también brasileros y chilenos.

Tras un episodio que involucró el lunes a un equipo que trasladaba carne, el tema volvió a ser planteado a las autoridades de la Policía trasandina.

"Desde Carabineros admitieron que no tienen recursos suficientes para controlar esos hechos de inseguridad, incluso vehículos. Y que así les resulta imposible accionar, con lo cual terminan haciendo un poco la "vista gorda" ante la situación", concluyó contundente Squartini.