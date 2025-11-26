Un policía mató a un presunto asaltante que intentó robarle en el Acceso Este

Según la información oficial, el oficial Inspector Joel Isaac Gómez Miranda, de 32 años, perteneciente a la Patrulla de Rescate, se trasladaba en su vehículo particular junto a su pareja cuando decidió detenerse en la zona para acomodar algunos elementos. En ese momento, fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con su declaración, uno de los sujetos se acercó a la ventanilla del conductor y, bajo amenazas, le exigió sus pertenencias mientras exhibía un objeto que simulaba ser un arma. Ante la situación, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó cuatro disparos desde el interior del auto, impactando en uno de los presuntos asaltantes, que cayó sin vida en el lugar.