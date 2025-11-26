Un policía mató a un presunto asaltante que intentó robarle en el Acceso Este

Un policía que se encontraba de franco de servicio abatió este miércoles por la tarde a un presunto delincuente que intentó asaltarlo en Guaymallén, a la altura de Calle Eduardo Holmberg y Acceso Este. El hecho ocurrió alrededor de las 18, en jurisdicción de la Comisaría 44°.
Según la información oficial, el oficial Inspector Joel Isaac Gómez Miranda, de 32 años, perteneciente a la Patrulla de Rescate, se trasladaba en su vehículo particular junto a su pareja cuando decidió detenerse en la zona para acomodar algunos elementos. En ese momento, fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con su declaración, uno de los sujetos se acercó a la ventanilla del conductor y, bajo amenazas, le exigió sus pertenencias mientras exhibía un objeto que simulaba ser un arma. Ante la situación, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó cuatro disparos desde el interior del auto, impactando en uno de los presuntos asaltantes, que cayó sin vida en el lugar.
El fallecido fue identificado como Juan David Ávila Sosa, de 28 años, domiciliado en Guaymallén y con antecedentes penales. En su prontuario figuran causas por robo agravado, amenazas agravadas, robo con arma de fuego —por la cual había sido condenado en 2019— y hurto agravado, entre otras.
En la escena del hecho se secuestró el elemento que habría utilizado para amenazar al efectivo: un caño metálico de color negro de aproximadamente 20 centímetros, que habría sido empleado para simular un arma. El segundo sospechoso logró escapar en la motocicleta con dirección al Este y es intensamente buscado.
La Fiscalía de Homicidios intervino en el caso y ordenó las medidas periciales correspondientes, además de tomar declaración al policía involucrado y a los testigos de la escena.