La mentirosa coartada del delincuente con tobillera acusado del crimen de un policía

Embed FUERTE OPERATIVO EN LA MATANZA: UN APREHENDIDO Y TRES PRÓFUGOS POR EL CRIMEN DEL COMISARIO DIEGO PONCE



Tras el homicidio del comisario Diego Fernando Ponce, asesinado cuando fue a buscar a su hija a un instituto de inglés de Virrey del Pino, las fuerzas de seguridad… pic.twitter.com/SVs7xaFTCi — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) June 2, 2026

El crimen del policía de civil

En las primeras horas de la investigación se tomó conocimiento del ingreso de un joven, identificado como Alexis Lobo (19), a un hospital. Presentaba una herida de bala en el abdomen. El chico refirió que momentos antes se encontraba en la vereda de su casa, en Laferrere, “cuando pasan por el lugar masculinos en moto efectuando detonaciones, quienes le provocan la herida”.

De manera inmediata personal policial se acercó hasta el establecimiento, donde se pudo constatar, mediante relevamiento de cámaras y testigos, que el hecho denunciado por el herido nunca existió. A su vez, se estableció que utilizaba un pantalón deportivo, siendo el mismo que se le observa en las filmaciones a uno de los involucrados en el crimen de Diego Ponce.

crimen policia diego ponce 2 La víctima del crimen que ocurrió en Villa Dorrego.

Un dato no menor es que además el sujeto posee una tobillera electrónica por arresto domiciliario, el cual no cumplió al haber salido presuntamente a robar. La causa quedó al mando de la UFI Temática Homicidio y del Juzgado de Garantías 5 Departamental, que ordenó la detención de Alexis Lobo, quien está fuera de peligro.

Con el avance de la pesquisa por el crimen se pudo identificar a los otros 3 masculinos, quienes continúan prófugos por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, tentativa de robo agravado, criminis causa y portación ilegal de arma de guerra.