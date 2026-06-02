Uno de los delincuentes sospechado de participar del crimen del policía Diego Fernando Ponce durante un intento robo en Buenos Aires, fue detenido en el hospital cuando se detectó que terminó herido de bala durante el tiroteo. Tras su identificación se comprobó que tenía tobillera electrónica.
La mentirosa coartada del delincuente con tobillera acusado del crimen de un policía
El efectivo fue víctima del crimen fue ultimado cuando se encontraba de civil y le intentaron robar su camioneta
El hecho se produjo en la localidad de Villa Dorrego, momento en el que el policía se disponía a buscar a su hija de 14 años y es abordado por 4 motochorros que intentaron sustraerle la camioneta Ford EcoSport.
En el robo, se identificó como policía y se produjo un breve tiroteo que puso en fuga a los delincuentes, mientras que Diego Ponce resultó herido de bala en el tórax, la espalda y el coxis. A pesar de las maniobras, falleció en el hospital a los pocos minutos.
El crimen del policía de civil
En las primeras horas de la investigación se tomó conocimiento del ingreso de un joven, identificado como Alexis Lobo (19), a un hospital. Presentaba una herida de bala en el abdomen. El chico refirió que momentos antes se encontraba en la vereda de su casa, en Laferrere, “cuando pasan por el lugar masculinos en moto efectuando detonaciones, quienes le provocan la herida”.
De manera inmediata personal policial se acercó hasta el establecimiento, donde se pudo constatar, mediante relevamiento de cámaras y testigos, que el hecho denunciado por el herido nunca existió. A su vez, se estableció que utilizaba un pantalón deportivo, siendo el mismo que se le observa en las filmaciones a uno de los involucrados en el crimen de Diego Ponce.
Un dato no menor es que además el sujeto posee una tobillera electrónica por arresto domiciliario, el cual no cumplió al haber salido presuntamente a robar. La causa quedó al mando de la UFI Temática Homicidio y del Juzgado de Garantías 5 Departamental, que ordenó la detención de Alexis Lobo, quien está fuera de peligro.
Con el avance de la pesquisa por el crimen se pudo identificar a los otros 3 masculinos, quienes continúan prófugos por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, tentativa de robo agravado, criminis causa y portación ilegal de arma de guerra.