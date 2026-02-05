Confirmado cuál será el precio del dólar este viernes 6 de febrero cuando abran los bancos

dolares (2)

Precio del dólar el viernes 6 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este viernes 6 de febrero será de alrededor de $1.472.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.465

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.470

Banco Supervielle: $1.471

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1475

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.463

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.465

DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

Cuál será el precio del dólar blue este viernes 6 de febrero

Las cuevas también se encargaron de confirmar el precio del dólar blue. La moneda informal se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero, en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 6 de febrero arrancará a un precio de $1.440.