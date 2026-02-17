Científicas del Conicet y la UNCuyo fueron premiadas con fondos europeos para impulsar sus trabajos

Qué investigan las científicas mendocinas

Los proyectos que recibieron el premio pertenecen a distintas áreas del conocimiento, pero todos responden a preguntas de la vida cotidiana y las problemáticas actuales.

Uno de las investigaciones estudiará mecanismos celulares asociados a enfermedades inflamatorias con el objetivo de identificar posibles tratamientos a partir de elementos de origen vegetal. Otro analizará el impacto del uso de antiparasitarios en la ganadería de zonas áridas y su efecto en el ecosistema.

Las mujeres premiadas forman parte tanto del plantel docente de la UNCuyo como de los equipos de investigación del Conicet Mendoza.

También fue distinguida una investigación que pondrá foco en contaminantes orgánicos persistentes que se encuentran en basurales de Mendoza, mientras que otro equipo de los que recibió el premio buscará comprender mejor la manera en la que el rotavirus interactúa con células humanas para abrir nuevas investigaciones sobre antivirales.

En el campo de la neurociencia, un proyecto analizará cómo el envejecimiento influye en procesos cerebrales vinculados con la generación de nuevas neuronas. A la vez, una investigación centrada en levaduras nativas estudiará las características químicas y sensoriales de vinos del oasis sur mendocino.

La lista se completa con un trabajo sobre arquitectura y temperatura urbana, que utilizará herramientas de diagnóstico térmico para identificar zonas muy sensibles al calor y aportar formas de adaptación en ciudades áridas.

Financiamiento internacional y cooperación académica

Los subsidios fueron otorgados por la UNCuyo mediante una convocatoria financiada con fondos de entidades europeas. La iniciativa se inscribe en un programa internacional que busca promover el liderazgo de mujeres en ciencia y fortalecer la cooperación entre universidades.

Las propuestas fueron evaluadas por especialistas de la Universidad de Chile, con colaboración de profesionales de la Universidad Nacional de Asunción, para garantizar una selección de nivel internacional.

El financiamiento deberá ejecutarse en el plazo de un año y podrá destinarse a equipamiento, insumos, publicaciones científicas, viajes académicos y participación en congresos. Para las investigadoras del Conicet y la UNCuyo, el reconocimiento representa una oportunidad para desarrollar y mostrar los proyectos que pueden desarrollar las mujeres científicas mendocinas.