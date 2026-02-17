El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que está abierto el registro de inscripciones para ingresar al Servicio Penitenciario de la provincia.
Para ingresar al Servicio Penitenciario se reciben inscripciones hasta el 31 de marzo
Los aspirantes a ingresar al servicio penitenciario de Mendoza deben llenar un formulario online. Luego seguirán las instancias de pruebas de aptitudes
Quienes estén interesados deberán subir la documentación solicitada de manera virtual ingresando al portal de Gobierno del Servicio Penitenciario provincial.
Los aspirantes podrán hacerlo hasta el lunes 31 de marzo.
El curso de aspirantes al servicio penitenciario
El Servicio Penitenciario de Mendoza continúa impulsando la convocatoria de las preinscripciones al “curso de aspirantes a agentes penitenciarios del escalafón de seguridad”.
Las anotaciones se realizan online a través de un formulario digital haciendo clic aquí o escaneando el código QR de la publicación.
Los postulantes deberán, en principio, subir la documentación solicitada para posteriormente continuar con la selección del personal, la cual constará de instancias de aptitud física y psicológica, entre otras.
Una vez terminado este proceso, quienes hayan aprobado las distintas fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente 6 meses, orientado a dotar a los futuros agentes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio profesional de sus funciones dentro del régimen penitenciario.
Documentación a enviar
- DNI frente y reverso
- Constancia de CUIL
- Partida de Nacimiento actualizada
- Certificado analítico de etudios secundarios, definitivo y legalizado. (Poder Judicial)
- Certificado deantecedentes penales
- Certificado médico de aptitud para test físico, indicando estatura. Mínimo exigido: 1,55 metros.
- Constancia de Junta Electoral
- Constancia Juicios Universales
- Constancia Registro Deudores Alimentarios
- Currículum vitae con foto actualizada