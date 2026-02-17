Para ingresar al Servicio Penitenciario se reciben inscripciones hasta el 31 de marzo

El curso de aspirantes al servicio penitenciario

El Servicio Penitenciario de Mendoza continúa impulsando la convocatoria de las preinscripciones al “curso de aspirantes a agentes penitenciarios del escalafón de seguridad”.

Las anotaciones se realizan online a través de un formulario digital haciendo clic aquí o escaneando el código QR de la publicación.

Los postulantes deberán, en principio, subir la documentación solicitada para posteriormente continuar con la selección del personal, la cual constará de instancias de aptitud física y psicológica, entre otras.

Una vez terminado este proceso, quienes hayan aprobado las distintas fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente 6 meses, orientado a dotar a los futuros agentes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio profesional de sus funciones dentro del régimen penitenciario.

requisitos para entrar al servicio penitenciario

Documentación a enviar