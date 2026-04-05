Nahuel Ulariaga, la figura de Godoy Cruz que es un ejemplo de no bajar nunca los brazos

La de Nahuel Ulariaga es una historia de superación y de no bajar nunca los brazos a pesar de las lesiones que le tocó vivir en Godoy Cruz.
Nahuel Ulariaga fue el autor del primer tanto de Godoy Cruz ante Acassuso, asistió a Poggi en el segundo y vive un gran presente tras superar varias lesiones.
La de Nahuel Ulariaga es una historia de superación y de no bajar nunca los brazos a pesar de las lesiones que le tocó vivir en Godoy Cruz.
El delantero que se formó en las divisiones inferiores del Expreso fue la gran figura ante Acassuso, marcó el primer gol y asistió en el segundo al uruguayo Vicente Poggi.
Muy emocionado tras el triunfo en el Gambarte, reconoció: "La verdad es que estar viviendo este momento me da mucha felicidad. Para un delantero es muy importante convertir y los goles me dan mucha confianza. El equipo tuvo un gran partido. Hay que disfrutar este momento y seguir por este camino".
Sobre el triunfo ante Acasusso, Ulariaga aseguró: "Creo que arrancamos de menor a mayor. Nos costó encontrar espacios y nos faltó ser efectivos en los metros finales. Pudimos abrir el partido con el penal y después tuvimos varias chances hasta que pudimos marcar el segundo. Nos vamos muy contentos por esta victoria".
Nahuel Ulariaga se refirió a los cambios que notaron en el regreso a la Primera Nacional y admitió: "Al principio nos costó adaptarnos a otro tipo de competencia, algo nuevo para nosotros. Sabemos que a los rivales a los que nos enfrentamos son muy duros, no nos relajamos y no nos creemos superiores a nadie"
En el segundo gol de Godoy Cruz este sábado Ulariaga podría haber definido, pero prefirió habilitar a su compañero Vicente Poggi para que anotara: "Mientras que el equipo gane, que los goles los haga cualquiera", expresó contento el delantero.