Nahuel Ulariaga, la figura de Godoy Cruz que es un ejemplo de no bajar nunca los brazos

Embed - Nahuel Ulariaga, la gran figura en el triunfo de Godoy Cruz frente a Acassuso

Sobre el triunfo ante Acasusso, Ulariaga aseguró: "Creo que arrancamos de menor a mayor. Nos costó encontrar espacios y nos faltó ser efectivos en los metros finales. Pudimos abrir el partido con el penal y después tuvimos varias chances hasta que pudimos marcar el segundo. Nos vamos muy contentos por esta victoria".

Embed - Club Godoy Cruz on Instagram: "GOOOOOOOOOOOOL DE NAHUEL, GOOOOOOOL DEL EXPRESO. VAMOSSSSS TOMBAAAAAA" View this post on Instagram

La adaptación a la Primera Nacional y la asistencia a Poggi

Nahuel Ulariaga se refirió a los cambios que notaron en el regreso a la Primera Nacional y admitió: "Al principio nos costó adaptarnos a otro tipo de competencia, algo nuevo para nosotros. Sabemos que a los rivales a los que nos enfrentamos son muy duros, no nos relajamos y no nos creemos superiores a nadie"

En el segundo gol de Godoy Cruz este sábado Ulariaga podría haber definido, pero prefirió habilitar a su compañero Vicente Poggi para que anotara: "Mientras que el equipo gane, que los goles los haga cualquiera", expresó contento el delantero.