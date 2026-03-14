Nahuel Ulariaga, muy emocionado por el triunfo de Godoy Cruz y su gol en el Gambarte

Nahuel Ulariaga terminó muy emocionado tras el triunfo de Godoy Cruz ante Ferro en el Feliciano Gambarte, por la 5ta fecha del torneo de la Primera Nacional.
Nahuel Ulariaga fue el autor del segundo gol de Godoy Cruz ante Ferro, en el Feliciano Gambarte.
Nahuel Ulariaga terminó muy emocionado tras el triunfo de Godoy Cruz ante Ferro en el Feliciano Gambarte, por la 5ta fecha del torneo de la Primera Nacional.
El delantero marcó el segundo gol del Expreso ante el Verdolaga en un triunfo muy festejado porque fue el primero desde la vuelta al estadio tombino.
Sobre las sensaciones que le dejó esta primera victoria en la Primera Nacional rompiendo además la mala racha en el Gambarte, aseguró: "La verdad es que fue un desahogo poder ganar. Es una emoción muy grande, estoy muy agradecido a Dios, mi familia, mis compañeros y al hincha que se fue festejando. Necesitábamos este triunfo después de tanto tiempo en el que no podíamos ganar en nuestra cancha".
El delantero describió lo que sintió en el gol y reveló: "Cuando marqué el gol sentí mucha felicidad. Sabía que hoy iba a ser el día en el que íbamos a ganar. Nos demostramos que podemos revertir este momento. Nosotros entendemos el enojo de la gente". agregó el atacante.
Respecto a cómo vivió internamente el plantel la primera victoria en el Feliciano Gambarte, contó: "En el vestuario había mucha emoción porque los jugadores sufrimos mucho. No veníamos jugando mal, pero no se podía ganar y ahora lo pudimos hacer mostrando una buena cara y la gente valoró el partido que hicimos".
El delantero superó muchas situaciones difíciles por la lesiones que tuvo que atravesar y supo salir adelante: "Hacer goles es lo que me gusta y el fútbol es lo que mas amo. Tuve muchos momentos difíciles y siempre luchamos para superar muchos momentos adversos", contó el delantero antes de irse a celebrar el triunfo con su familia.