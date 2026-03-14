Nahuel Ulariaga, muy emocionado por el triunfo de Godoy Cruz y su gol en el Gambarte

Embed - Nahuel Ulariaga y su emoción por su gol y el triunfo de Godoy Cruz

La emoción de Nahuel Ulariaga por su gol

El delantero describió lo que sintió en el gol y reveló: "Cuando marqué el gol sentí mucha felicidad. Sabía que hoy iba a ser el día en el que íbamos a ganar. Nos demostramos que podemos revertir este momento. Nosotros entendemos el enojo de la gente". agregó el atacante.

Respecto a cómo vivió internamente el plantel la primera victoria en el Feliciano Gambarte, contó: "En el vestuario había mucha emoción porque los jugadores sufrimos mucho. No veníamos jugando mal, pero no se podía ganar y ahora lo pudimos hacer mostrando una buena cara y la gente valoró el partido que hicimos".

El delantero superó muchas situaciones difíciles por la lesiones que tuvo que atravesar y supo salir adelante: "Hacer goles es lo que me gusta y el fútbol es lo que mas amo. Tuve muchos momentos difíciles y siempre luchamos para superar muchos momentos adversos", contó el delantero antes de irse a celebrar el triunfo con su familia.