Hinchas de Colón reaccionaron al video viral del jugador de la Primera Nacional que presentó a su novio

Aunque Ignacio Lago fue entrevistado por Sangre y Luto, programa partidario de Colón de Santa Fe, el 20 de mayo de 2025 recién durante el lunes se hizo viral y llenó los portales deportivos. No se trato de un diálogo más ya que en plena emisión fue la pareja del jugador quien lo sorprendió brindándole palabras de apoyo y amor.
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Ignacio Lago, futbolista profesional argentino del Club Atlético Colón, presentó públicamente a su novio.
“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, dijo en el programa de radio/streaming del equipo de… pic.twitter.com/Nh2yWrG91H
El número 11 del Sabalero la está rompiendo toda en la Primera Nacional por lo que la reacción de los hinchas se enfocaron en ese sentido, dejando de lado cualquier tipo de comentario extra deportivo.
Ignacio Lago: el jugador de Colón que usa la 11, pero no mochila
Durante años, los estereotipos y la ignorancia llevaron a que futbolistas no heterosexuales tuvieran que ocultar sus preferencias afectivas, cargando con una mochila que no les corresponde.
Ignacio Lago se convirtió en el primer jugador del fútbol argentino en expresar públicamente que tiene como pareja a otro hombre, lo que derribó años de silencio y prejuicios.
De esta manera, el jugador de la Primera Nacional forjó una postura sin precedentes: en su espalda lleva el número 11, no carga ninguna mochila que no desea llevar y, en el pecho, luce y defiende el escudo de Colón.
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EL PRIMER FUTBOLISTA PROFESIONAL ARGENTINO EN HACER PUBLICA SU HOMOSEXUALIDAD
- Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, se convirtió en el primer futbolista en actividad del país en declarar públicamente su homosexualidad.
Los hinchas de Colón salieron a expresarse en la red social X (ex Twitter) donde manifestaron su apoyo a Ignacio Lago: "Nosotros ya estamos acostumbrados a que sea noticia por CÓMO JUEGA AL FÚTBOL", el mensaje estuvo acompañado por un video con jugadas del crack.
Los mensajes de los hinchas del Sabalero se mostraron en esa sintonía al expresar: "Lo re contra banco a Ignacio Lago", "Gran, pero gran paso dio este chico. Desde acá se lo banca a morir por los huevos que demostró tener", entre otros.
Por su lado, la peña Claudio Corvalán (compuesta por hinchas de Unión de Santa Fe) dieron cátedra al escribir: "Desde esta peña, queremos enviar un mensaje de apoyo a Ignacio Lago (jugador del Club Colón). Es fundamental recordar que la vida personal de un futbolista es una cosa, y su desempeño en la cancha es otra muy distinta".
Ignacio Lago lleva 3 goles en 7 presentaciones con Colón en la Primera Nacional, convirtiéndose en uno de los goleadores del equipo junto a Alan Bonansea, quienes juntos han convertido 6 de los 10 goles que lleva el Sabalero.