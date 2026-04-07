Hinchas de Colón reaccionaron al video viral del jugador de la Primera Nacional que presentó a su novio

Ignacio Lago se convirtió en el primer jugador del fútbol argentino en expresar públicamente que tiene como pareja a otro hombre, lo que derribó años de silencio y prejuicios.

De esta manera, el jugador de la Primera Nacional forjó una postura sin precedentes: en su espalda lleva el número 11, no carga ninguna mochila que no desea llevar y, en el pecho, luce y defiende el escudo de Colón.

Embed EL PRIMER FUTBOLISTA PROFESIONAL ARGENTINO EN HACER PUBLICA SU HOMOSEXUALIDAD



- Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, se convirtió en el primer futbolista en actividad del país en declarar públicamente su homosexualidad.



- La revelación se produjo durante una… pic.twitter.com/IBr69bT69t — Diario UNO Mendoza (@diariouno) April 7, 2026

La reacción de los hinchas de Colón

Los hinchas de Colón salieron a expresarse en la red social X (ex Twitter) donde manifestaron su apoyo a Ignacio Lago: "Nosotros ya estamos acostumbrados a que sea noticia por CÓMO JUEGA AL FÚTBOL", el mensaje estuvo acompañado por un video con jugadas del crack.

Embed “Nosotros ya estamos acostumbrados a que sea noticia por CÓMO JUEGA AL FÚTBOL” - los hinchas de Colón salieron a bancar a Nacho Lago pic.twitter.com/xQH1Ew8VlI https://t.co/dKOD3R0OSw — PaseClave (@paseclave__) April 6, 2026

Otra publicación mostró su parte más human, colaborando con hospitales de Santa Fe.

Embed Por esto Ignacio Lago debe ser noticia, por ser buena gente y no por sus gustos personales. pic.twitter.com/n8fYalRnmP — Paralytics Colon (@Paralyticscac) April 6, 2026

Los mensajes de los hinchas del Sabalero se mostraron en esa sintonía al expresar: "Lo re contra banco a Ignacio Lago", "Gran, pero gran paso dio este chico. Desde acá se lo banca a morir por los huevos que demostró tener", entre otros.

Ignacio Lago La palabra de los hinchas de Colón no se hicieron esperar.

Por su lado, la peña Claudio Corvalán (compuesta por hinchas de Unión de Santa Fe) dieron cátedra al escribir: "Desde esta peña, queremos enviar un mensaje de apoyo a Ignacio Lago (jugador del Club Colón). Es fundamental recordar que la vida personal de un futbolista es una cosa, y su desempeño en la cancha es otra muy distinta".

Peña Claudio Corvalán Las redes se llenaron con mensajes de apoyo para el jugador de Colón.

Ignacio Lago lleva 3 goles en 7 presentaciones con Colón en la Primera Nacional, convirtiéndose en uno de los goleadores del equipo junto a Alan Bonansea, quienes juntos han convertido 6 de los 10 goles que lleva el Sabalero.