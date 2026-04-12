Huracán Las Heras va por los tres puntos en su visita a Atenas por el Federal A

Este domingo desde las 16 30 Huracán Las Heras tendrá una nueva presentación de visitante y en esta oportunidad será ante Atenas de Río Cuarto por el Torneo Federal A.
Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 16.30 con Atenas de Río Cuarto, de visitante, por la 4ta fecha del Torneo Federal A
Este domingo desde las 16 30 Huracán Las Heras tendrá una nueva presentación de visitante y en esta oportunidad será ante Atenas de Río Cuarto por el Torneo Federal A.
El encuentro entre el Globo y el Albo corresponde a la 4ta fecha de la Zona 3 se jugará en el estadio 9 de julio de Río Cuarto, con el arbitraje de Juan Nebbietti, de Río Colorado (Neuquén).
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias no ha podido ganar en sus primeros tres encuentros del certamen y suma dos puntos de nueve posibles, es así que se ubica penúltimo.
En el debut empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz, luego perdió 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis y viene de igualar 1 a 1 frente a Cipolletti en el estadio General San Martín.
El Globo buscará su primera victoria en el Federal A con el objetivo de empezar a sumar para pelear por el ascenso. El equipo dirigido por Toti Arias no ha tenido un buen funcionamiento en estas primeras fechas del certamen y de visitante intentará sumar de a tres.
Atenas de Río Cuarto viene de caer como visitante por 1 a 0 ante San Martín de Mendoza. El elenco cordobés, conducido por Gastón Leva, tiene 3 puntos producto de un triunfo y una derrota.
Probables formaciones:
Atenas de Río Cuarto: Matías Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez y Valentín Duco; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Paulo Oballes y Alejo Mainero. DT Gastón Leva.
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Aldo Araujo y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Estadio: 9 de julio (Río Cuarto).
Árbitro: Juan Nebbietti.
Hora: 16.30.