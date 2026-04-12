Huracán Las Heras va por los tres puntos en su visita a Atenas por el Federal A

En el debut empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz, luego perdió 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis y viene de igualar 1 a 1 frente a Cipolletti en el estadio General San Martín.

huracan atenas . La lista de convocados de Huracán Las Heras.

El Globo buscará su primera victoria en el Federal A con el objetivo de empezar a sumar para pelear por el ascenso. El equipo dirigido por Toti Arias no ha tenido un buen funcionamiento en estas primeras fechas del certamen y de visitante intentará sumar de a tres.

Así llega Atenas, el rival de Huracán Las Heras

Atenas de Río Cuarto viene de caer como visitante por 1 a 0 ante San Martín de Mendoza. El elenco cordobés, conducido por Gastón Leva, tiene 3 puntos producto de un triunfo y una derrota.

Probables formaciones:

Atenas de Río Cuarto: Matías Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez y Valentín Duco; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Paulo Oballes y Alejo Mainero. DT Gastón Leva.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Aldo Araujo y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Estadio: 9 de julio (Río Cuarto).

Árbitro: Juan Nebbietti.

Hora: 16.30.