Huracán las Heras y Atlético Club San Martín se enfrentaron en el estadio del Globo vestido de fiesta

Embed - La hinchada de Huracán Las Heras vs. San Martín

Las tribunas estuvieron colmadas y hubo un gran recibimiento para el equipo del Toti Arias que fue muy emotivo, demostrando el verdadero "aguante" para con los jugadores locales, que quieren seguir trepando en la tabla del Grupo C.

Embed - El ingreso de Huracán las Heras ante su gente, para enfrentar a San Martín por el Federal A

Entre el numeroso público estuvo presente en la platea oficial el intendente de Las Heras, Francisco Pancho Lopresti, que destacó el apoyo al equipo de su departamento, que representa al fútbol de Mendoza en el Torneo Federal A, del Consejo Federal de AFA.

Embed - Presencia del intendente Francisco Lopresti en el partido Huracán Las Heras- San Martín

"Muy contento de ver a la familia acá en el (estadio) General San Martín, viendo un lindo espectáculo, con dos equipos mendocinos que hacen una gran esfuerzo para mantenerse en la categoría y apostar a más", declaró Pancho Lopresti.

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Respecto al público, el intendente lasherino dijo: "mucha gente, así que muy feliz por eso, por que Huracán es una institución grande, simbólica dentro del departamento, y apostamos desde lo social a que cada vez hayan muchas más disciplinas en el club. Trabajamos en esto", afirmó.

Embed - La hinchada de Huracán ante San Martín

Postales de la tarde en Las Heras

huracan 2 Foto: Cristian Lozano/UNO

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