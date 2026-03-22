Edinson Cavani reapareció en las redes y los hinchas de Boca reaccionaron de manera contundente

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En los últimos días el propio Marcelo Delgado, director deportivo xeneize, reveló que que "tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Le tuvieron que hacer dos bloqueos, esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros".

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A la vez, Juan Román Riquelme le dio su apoyo y expresó que "Es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías, y es lo que queremos todos los hinchas de Boca".

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El paso de Edinson Cavani por Boca

Cavani llegó a Boca en 2023 y acumula 81 partidos y 28 goles con la camiseta azul y oro, aunque no ha ganado ningún título.

El uruguayo no juega 90 minutos completos desde septiembre, jugó sólo 6 partidos en 5 meses y en la temporada actual solo registra 2 partidos en los que jugó solo 104 minutos.