Edinson Cavani reapareció en las redes y los hinchas de Boca reaccionaron de manera contundente

Edinson Cavani, otra vez fuera de los convocados en Boca, compartió un video en sus redes que generó reacciones de todo tipo de parte de los hinchas.
Edinson Cavani, otra vez fuera de los convocados en Boca, compartió un video en sus redes que generó reacciones de todo tipo de parte de los hinchas.
Edinson Cavani, otra vez fuera de los convocados en Boca, compartió un video en sus redes que generó reacciones de todo tipo de parte de los hinchas.
El uruguayo, quien padece una lesión lumbar, publicó unas imágenes suyas entrenando en las que se muestra entusiasmado con su vuelta y las acompañó con una frase elocuente: "Paso a paso. Cada día me convenzo más, nunca mucho cuesta poco".
La frase del delantero de 39 años deja en claro su deseo de recuperarse para volver a las canchas dejando de lado las especulaciones sobre un posible retiro de la actividad, pero a su vez generaron reacciones de los hinchas de Boca.
En los últimos días el propio Marcelo Delgado, director deportivo xeneize, reveló que que "tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Le tuvieron que hacer dos bloqueos, esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros".
A la vez, Juan Román Riquelme le dio su apoyo y expresó que "Es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías, y es lo que queremos todos los hinchas de Boca".
Cavani llegó a Boca en 2023 y acumula 81 partidos y 28 goles con la camiseta azul y oro, aunque no ha ganado ningún título.
El uruguayo no juega 90 minutos completos desde septiembre, jugó sólo 6 partidos en 5 meses y en la temporada actual solo registra 2 partidos en los que jugó solo 104 minutos.