De la Libertadores a la Champions: el "biri biri" que une a Pipo Gorosito, Boca y al Bayern Múnich

La Bombonera - Biri biri La frase de Pipo Gorosito se convirtió en bandera.

El "biri biri" de Pipo Gorosito

Antes de enfrentar a Boca en la Pre Libertadores, Pipo Gorosito dialogó con Radio La Red y le bajó la presión a sus jugadores refiriéndose a La Bombonera: "Es todo un biri biri esto de la cancha. Es todo mito, nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de una cancha, no pasa nada, 11 contra 11".

"Gritan más y es lógico porque en todo equipo pasa como ayer en nuestra cancha donde el público se sintió, pero no entran dentro de la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha", manifestó el entrenador argentino.

Luego, ya concretada la clasificación a la tercera fase de la Pre Libertadores, hasta bailó en los vestuarios.

Embed [AHORA] "Fue puro biri biri": el festejo de "Pipo" Gorosito en el vestuario de Alianza Lima, tras eliminar a Boca.pic.twitter.com/4OTiJEn24j https://t.co/Ms23JzE9G9 — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 26, 2025

En la cuenta de Alianza Lima destacaron: "Y si, Pipo, fue puro biri biri".

Vincent Kompany

El concepto de Pipo Gorosito que se hace presente en la Champions League

El Bayern Múnich buscará de local sellar la clasificación frente al Merengue en el Allianz Arena y fue Vincent Kompany, entrenador del conjunto teutón, quien habló en la previa para llevarle tranquilidad a sus dirigidos: "Nos preparamos para la mejor versión del Real Madrid, la que vimos contra el Manchester City. Sus resultados recientes no reflejan el talento que tienen. Siguen siendo uno de los mejores equipos de Europa".

El conjunto español es el mayor ganador de la Champions League con 15 Orejonas, pero el entrenador del Bayern Múnich adoptó el concepto de Pipo Gorosito para descomprimir la situación: "Este tipo de historias no son reales para mí. ¿Qué pasa con el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Liverpool FC, el Bayern o el Arsenal FC? Todos pueden contar historias increíbles. ¡Nosotros también!".

"Cuando perdimos contra el Inter de Milán y viajamos a Milán, estábamos 100% seguros de que podíamos ganar. El Real se siente igual ahora, pero nosotros también sabemos cómo hacerles daño", explicó el entrenador.

"Creo firmemente que podemos ganar. Podemos hablar de todo lo demás después, pero no voy a dar espacio para eso antes", concluyó Kompany sobre los títulos ganados anteriormente por el Real Madrid que hoy Pipo Gorosito podría calificar como "puro biri biri".