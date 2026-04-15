Este sábado 18 de abril a partir de las 16 horas,en la Plaza departamental Grl. San Martín inicia una nueva propuesta denominada “Tardecitas de Otoño”, un ciclo pensado para disfrutar en familia al aire libre, con espectáculos artísticos, feria de artesanos, emprendedores y una variada oferta gastronómica.
Comienzan las "Tardecitas de Otoño", encuentros culturales y recreativos para toda la familia en Tupungato
Una iniciativa abierta para que residentes y visitantes puedan entretenerse, fortaleciendo la economía social e impulsando el turismo y diversas expresiones artísticas en espacios públicos del departamento.
En la primera edición del programa el público podrá disfrutar de un show infantil con una puesta escénica principal de “El Circo de Getulio”, donde distintos personajes despertarán risas a través del humor, las destrezas circenses y la música, con el payaso Liu que intentará realizar pruebas de circo con monociclo, malabares, globología y más, con ayuda de Santiago, su inseparable amigo, acompañado por Chucho, su perro.
También se suman al evento los grupos infantiles de "The Star Factory" y del "Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad", que aportarán la gracia y energía del talento local a la tarde.