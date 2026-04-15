Comienzan las "Tardecitas de Otoño", encuentros culturales y recreativos para toda la familia en Tupungato

En la primera edición del programa el público podrá disfrutar de un show infantil con una puesta escénica principal de “El Circo de Getulio”, donde distintos personajes despertarán risas a través del humor, las destrezas circenses y la música, con el payaso Liu que intentará realizar pruebas de circo con monociclo, malabares, globología y más, con ayuda de Santiago, su inseparable amigo, acompañado por Chucho, su perro.

También se suman al evento los grupos infantiles de "The Star Factory" y del "Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad", que aportarán la gracia y energía del talento local a la tarde.