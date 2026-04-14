Gimnasia y Esgrima juega por la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Esgrima está invicto con el entrenador Darío Franco

Gimnasia y Esgrima buscará seguir de racha en la Copa Argentina. Desde la llegada del entrenador Darío Franco el equipo se mantiene invicto en el torneo local.

En el debut del DT el Lobo le ganó 3-2 a Vélez, de local y viene de empatar 1 a 1 de visitante ante Platense, se ubica 12° con 13 unidades y está 24° en la general, por lo que, por ahora, mantendría la categoría.

El Blanquinegro buscará ante los salteños pasar a la siguiente instancia del certamen.

La última participación de Gimnasia y Esgrima en la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 1 ante Independiente de Avellaneda, por los 16avos de final. El partido se disputó el 29 de junio del año pasado en el estadio Juan Gilberto Funes, en San Luis. El gol del Lobo lo hizo Mondino a los 29', empató Santiago Montiel, de penal, a los 7' del complemento y a los 44' el colombiano Angulo marcó el 2 a 1 para los Rojos.

La última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Tiro

El último duelo lo ganó el equipo salteño por 1 a 0 en el estadio Gigante del Norte de la provincia norteña, por el torneo de la Primera Nacional.

Ariel Cháves a los 49’ de la primera etapa anotó el gol.

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Así llega Gimnasia y Tiro, el rival del Lobo

Gimnasia y Tiro, el equipo de la Primera Nacional, tuvo el estreno de su nuevo entrenador, Juan Manuel Azconzábal, que debutó en la derrota por 2 a 0 frente a Chacarita Juniors de visitante.

El Albo llega con cinco partidos sin ganar, con dos derrotas y tres empates. Se ubica en el noveno lugar del Grupo B con 11 puntos (3 triunfos, 2 empates y 3 derrotas)

Probables formaciones y detalles del partido:

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Julián Ceballos, Tomás O'Connor, Nahuel Barboza, Brian Andrada y Santiago Rodríguez, Valentino Simoni o Nicolás Romano. DT: Darío Franco.

Gimnasia y Tiro (Salta): Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Rubén Villarreal; Juan Ignacio Capano, Franco Civetti, Matías Birge y Jonás Aguirre; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuei Azconzábal.

Estadio: Los Andes.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Hora: 14.10.

TV: TyC Sports.