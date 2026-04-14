El número 23 saludó a sus hinchas una vez concretado el triunfo mientras se retiraba del campo de juego con lágrimas en sus ojos en una situación que encendió las alarmas. Todo indicaba que se trataba del último partido en el Villa Park y los rumores de un traspaso crecieron rápidamente.

Embed ¡IMÁGENES QUE GENERAN PREGUNTAS! El Dibu Martínez se retiró LLORANDO del Villa Park tras el partido ante Tottenham y pone en duda su continuidad en Aston Villa. pic.twitter.com/l4IONubIvD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2025

Luego, el 25 de mayo, su equipo cayó por 2 a 0 frente al Manchester United en Old Trafford y el arquero se fue expulsado al salir muy lejos de su área e interrumpió con un fuerte golpe la corrida del delantero danés Rasmus Højlund. Se trató de la primera tarjeta roja de su carrera.

Aunque todo parecía indicar que emigraría del Aston Villa, finalmente su traspaso no sucedió y hoy - casi un año después - continúa defendiendo esos colores. Pero todo podría cambiar después del Mundial.

Dibu Martínez Dibu Martínez tiene uno de los sueldos más altos del plantel.

Dibu Martínez tiene los días contados en el Aston Villa

El arquero argentino tiene un salario muy elevado con un contrato que vence a finales de 2029, por lo que el Aston Villa ve con buenos ojos transferirlo antes que finalice el vínculo para lograr hacer crecer las arcas del club mientras se desliga de su salario.

Es así que en el próximo mercado de pases, que se realiza en pleno Mundial, la dirigencia de los Villanos intentará fichar a James Trafford, arquero del Manchester City que juega como suplente de Gianluigi Donnarumma; así lo informó el medio británico Daily Mail.

Trafford llegó al City a mediados del 2025 luego de jugar en el Burnley y con la camiseta celeste disputó 14 partidos donde recibió 10 goles en contra. Su poca actividad no le impidió despertar el interés de Thomas Tuchel, entrenador de la selección inglesa, quien le permitió debutar con la Mayor en el amistoso frente a Uruguay por la fecha FIFA de marzo.

De esta manera, Dibu Martínez podría estar transitando su etapa final con la camiseta del Aston Villa aunque, por el momento, no hay ofertas sobre la mesa.