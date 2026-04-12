Otra alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez se lesionó en la entrada en calor del Aston Villa

El portero de la Selección argentina tuvo que ser reemplazado por su suplente Marco Bizot antes del duelo entre su equipo, el Aston Villa y el Nottingham Forest por la32ª fecha de la Premier League. En el banco quedó como portero de reserva James Wright.

futbol-dibu martinez-aston villa-nottingham forest-lesion Tras patear la pelota en la entrada en calor, Dibu Martínez se tomó la pierna izquierda con el rostro reflejando dolor. El cuerpo técnico del Aston Villa decidió excluirlo y que ingresara el suplente.

La molestia en la zurda del Dibu Martínez y la alarma en la Selección argentina

Según se vio la transmisión televisiva del duelo de este domingo por la mañana, el arquero argentino Emiliano Martínez hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota con su pierna derecha, por lo que se detuvo, se tomó la pierna izquierda, y fue a consultar con su cuerpo técnico. De inmediato tomaron la decisión de que el Dibu no jugara y ni siquiera fuera al banco.