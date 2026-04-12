Otra alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez se lesionó en la entrada en calor del Aston Villa

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La Selección argentina jugó recientemente (27 y 31 de marzo) la Fecha FIFA contra los seleccionados africanos de Mauritania y Zambia, y Dibu Martínez fue titular en ambos, con el siempre vigente buen desempeño, aunque en el segundo encuentro (5-0 ante Zambia) fue reemplazado en los últimos minutos por el arquero del Atlético Madrid, Juan Musso.
La Selección argentina tiene confirmados sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026, que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. El equipo de Scaloni enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
El debut argentino en el Mundial será el martes 16 de junio, desde las 22 (hora argentina), frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.