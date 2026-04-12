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Otra alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez se lesionó en la entrada en calor del Aston Villa

Dibu Martínez realizaba la entrada en calor del Aston Villa, dio muestras de dolor en la pierna izquierda, y no pudo jugar contra Nottingham Forest

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Este domingo el Dibu Martínez realizaba la entrada en calor para el encuentro entre su equipo, Aston Villa contra Nottingham Forest, y sintió una molestia, por lo que no pudo jugar.

Este domingo el Dibu Martínez realizaba la entrada en calor para el encuentro entre su equipo, Aston Villa contra Nottingham Forest, y sintió una molestia, por lo que no pudo jugar.

Este domingo el arquero Emiliano Dibu Martínez encendió todas las alarmas para el entrenador argentino Lionel Scaloni. A 67 días del inicio del Mundial 2026, el arquero campeón del mundo no pudo jugar el encuentro de su equipo por la Premier League, al lesionarse en la entrada en calor.

El portero de la Selección argentina tuvo que ser reemplazado por su suplente Marco Bizot antes del duelo entre su equipo, el Aston Villa y el Nottingham Forest por la32ª fecha de la Premier League. En el banco quedó como portero de reserva James Wright.

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Tras patear la pelota en la entrada en calor, Dibu Martínez se tomó la pierna izquierda con el rostro reflejando dolor. El cuerpo técnico del Aston Villa decidió excluirlo y que ingresara el suplente.

Tras patear la pelota en la entrada en calor, Dibu Martínez se tomó la pierna izquierda con el rostro reflejando dolor. El cuerpo técnico del Aston Villa decidió excluirlo y que ingresara el suplente.

La molestia en la zurda del Dibu Martínez y la alarma en la Selección argentina

Según se vio la transmisión televisiva del duelo de este domingo por la mañana, el arquero argentino Emiliano Martínez hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota con su pierna derecha, por lo que se detuvo, se tomó la pierna izquierda, y fue a consultar con su cuerpo técnico. De inmediato tomaron la decisión de que el Dibu no jugara y ni siquiera fuera al banco.

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La Selección argentina jugó recientemente (27 y 31 de marzo) la Fecha FIFA contra los seleccionados africanos de Mauritania y Zambia, y Dibu Martínez fue titular en ambos, con el siempre vigente buen desempeño, aunque en el segundo encuentro (5-0 ante Zambia) fue reemplazado en los últimos minutos por el arquero del Atlético Madrid, Juan Musso.

La Selección argentina tiene confirmados sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026, que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. El equipo de Scaloni enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

El debut argentino en el Mundial será el martes 16 de junio, desde las 22 (hora argentina), frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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