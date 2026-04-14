Inicio Ovación Fútbol Boca
Copa Libertadores

Gran preocupación en Boca: Marchesín se lesionó y salió llorando de la cancha

El arquero de Boca Agustín Marchesín se lesionó a los 12 minutos del primer tiempo en el encuentro ante Barcelona por la Copa Libertadores

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Paredes consuela a Marchesín.

Paredes consuela a Marchesín.

Hay gran preocupación en Boca, ya que se lesionó a los 12 minutos del primer tiempo el arquero Agustín Marchesín, en el triunfo por 3 a 0 de este martes ante Barcelona de Ecuador correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El guardavallas se fue llorando de la Bombonera y se perdería el Superclásico ante River Plate, que se jugará el próximo domingo a las 17 en el estadio Monumental..

Boca sufrió este martes una baja sensible, ya que Marchesín sufrió una lesión en la rodilla derecha, El arquero, visiblemente dolorido, se retiró entre lágrimas como si fuera un niño y fue reemplazado por Leandro Brey.

marchesin-boca
Marches&iacute;n se lesion&oacute;.

Marchesín se lesionó.

Así el cuerpo técnico de Boca liderado por Claudio Úbeda se preocupó, ya que Marchesín perdió estabilidad en la zona afectada y no pudo continuar en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2044207732492771444&partner=&hide_thread=false

El exarquero de la Selección argentina no lograba apoyar con firmeza la pierna derecha al momento de dejar el campo, por lo que la lesión podría ser seria.

No hubo un parte médico de la lesión de Marchesín en Boca

En el Xeneize hasta el momento no hubo un parte médico oficial con el grado de la lesión, por lo que el alcance de la molestia deberá confirmarse con estudios en las próximas horas o días.

En principio, la principal inquietud pasa por saber si Boca perderá a su arquero titular para los compromisos inmediatos, en un tramo decisivo del semestre, con el Superclásico ante River a la vuelta de la esquina (este domingo en el Monumental) y con los demás partidos por la Libertadores y la Copa Argentina.

El encuentro ante Barcelona de Ecuador forma parte de la segunda jornada del Grupo D del máximo certamen continental.

Además el elenco auriazul necesita a Marchesín para lo que resta del Torneo Apertura y de la exigente Libertadores.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas