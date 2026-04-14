Gran preocupación en Boca: Marchesín se lesionó y salió llorando de la cancha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2044207732492771444&partner=&hide_thread=false Agustín Marchesín SALE LESIONADO y LLORANDO en Boca por Copa Libertadores.



“ME ROMPÍ LA RODILLA”, habría dicho. pic.twitter.com/MN0nwplmbA — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 15, 2026

El exarquero de la Selección argentina no lograba apoyar con firmeza la pierna derecha al momento de dejar el campo, por lo que la lesión podría ser seria.

No hubo un parte médico de la lesión de Marchesín en Boca

En el Xeneize hasta el momento no hubo un parte médico oficial con el grado de la lesión, por lo que el alcance de la molestia deberá confirmarse con estudios en las próximas horas o días.

En principio, la principal inquietud pasa por saber si Boca perderá a su arquero titular para los compromisos inmediatos, en un tramo decisivo del semestre, con el Superclásico ante River a la vuelta de la esquina (este domingo en el Monumental) y con los demás partidos por la Libertadores y la Copa Argentina.

El encuentro ante Barcelona de Ecuador forma parte de la segunda jornada del Grupo D del máximo certamen continental.

Además el elenco auriazul necesita a Marchesín para lo que resta del Torneo Apertura y de la exigente Libertadores.