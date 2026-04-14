River vs. Boca: fue definido el árbitro del Superclásico

La designación no pasó desapercibida, ya que el nombre del juez generaba expectativa en la previa por tratarse del partido más importante del calendario local. Con esta confirmación, el foco ahora pasará al armado de los equipos y a la logística de un encuentro que promete máxima tensión dentro y fuera de la cancha.

Herrera dirigió seis Superclásicos con antecedentes marcados por la paridad, la polémica y una leve tendencia favorable a Boca.

boca-river-1 River y Boca se verán las caras en el Monumental.

El primer partido que dirigió Herrera fue el 0-0 de 2015 por Copa Libertadores en La Bombonera, suspendido por el episodio del gas pimienta.

Ese mismo año arbitró el triunfo xeneize por 1-0 como visitante con gol de Nicolás Lodeiro pero en 2016 volvió a dirigir otro empate sin goles.

En 2022 impartió justicia en dos victorias de Boca, tanto por Copa de la Liga como por Liga Profesional.

El último duelo que dirigió fue en 2023, en el triunfo 1-0 de River con gol de Miguel Borja, un encuentro que terminó en escándalo con siete expulsados tras una gresca.