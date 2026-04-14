El acceso al partido más importante de la fecha no es un lujo que todos puedan darse. Además de la restricción para los hinchas del Xeneize, solo podrán ingresar los socios y abonados del Millonario; de esta manera, quienes no formen parte del sistema del club no podrán estar presentes.
Cómo comprar las entradas para el Superclásico entre River y Boca
La primera etapa contempla a los socios de River que no tienen el abono de Tu Lugar en el Monumental quienes tienen prioridad para conseguir sus entradas a través del sitio RiverID.
Luego, en la segunda etapa, a partir de las 17 se pondrá a disposición un segundo cupo de boletos que incluirá también a los socios que forman parte de la comunidad Somos River.
Por su lado, los socios vitalicios deben ingresar a RiverID a partir del jueves desde las 10 hasta el viernes a las 17 donde deberán seleccionar un lugar en la platea San Martín Baja, Belgrano Baja o en cualquiera de las tribunas (en ese caso está sujeta a disponibilidad de localidades).
En cuanto a los hinchas no socios que quieran ser parte del Superclásico en el Monumental, solo podrán adquirir entradas en caso de que queden asientos disponibles, una situación poco probable teniendo en cuenta la magnitud del partido.
Cómo ingresar al Superclásico
La cuenta oficial de River informó que quienes tengan entradas para acceder al Monumental deben tener en cuenta qué medio de ingreso seleccionaron en la página RiverID.