Cómo comprar las entradas para el Superclásico entre River y Boca

Luego, en la segunda etapa, a partir de las 17 se pondrá a disposición un segundo cupo de boletos que incluirá también a los socios que forman parte de la comunidad Somos River.

Por su lado, los socios vitalicios deben ingresar a RiverID a partir del jueves desde las 10 hasta el viernes a las 17 donde deberán seleccionar un lugar en la platea San Martín Baja, Belgrano Baja o en cualquiera de las tribunas (en ese caso está sujeta a disponibilidad de localidades).

En cuanto a los hinchas no socios que quieran ser parte del Superclásico en el Monumental, solo podrán adquirir entradas en caso de que queden asientos disponibles, una situación poco probable teniendo en cuenta la magnitud del partido.

river, boca, superclasico.jpg En el único Superclásico en el Monumental River ganó con un gol de Franco Mastantuono.

Cómo ingresar al Superclásico

La cuenta oficial de River informó que quienes tengan entradas para acceder al Monumental deben tener en cuenta qué medio de ingreso seleccionaron en la página RiverID.

Los métodos de acceso son tres: