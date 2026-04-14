Julieta, la afortunada hincha de Independiente Rivadavia que viajó con el plantel a Brasil

(Enviado especial) Julieta Moreno fue una de las tres personas ganadoras del primer sorteo que realizó el Club Sportivo Independiente Rivadavia para los socios que acompañan a la institución de manera incondicional. Los requisitos eran ser socio y haber pagado sin falta en los últimos dos años.
Cuando recibió el llamado de un número desconocido y la mencionaron con nombre y apellido, inmediatamente pensó que era estafa. Sin embargo, era un dirigente de la Lepra que le avisaba que se había ganado el viaje a Río de Janeiro para ver a su equipo. Además, el premio incluía entrada y traslado al estadio Maracaná.
Ella no se había enterado del sorteo que hacía la institución. Cuando llamó a su esposo para contarle, él se anticipó y le dijo "te llamaron del club", a lo que respondió "¿y vos cómo sabes?". Claro, el marido de Julieta fue quien llenó el formulario por ella.
"La primera sensación fue de emoción, de no creer que fuera una de las tres ganadoras porque mi esposo tenía todo preparado para viajar él solo a Brasil", comenzó contando.
"Guillermo tenía el presentimiento y no paraba de mirar las redes del club. En el fondo sabía que iba a salir mi nombre y así fue", dijo emocionada.
"A la fortuna no hay que darle nunca la espalda", repitió más de una vez porque la logística de dejar a su hija Lupita, de 10 años, al cuidado de su abuela no fue fácil. Y sobre todo porque la pequeña leprosa también deseaba acompañar a los azules del parque junto a sus padres.
"Es algo que no me voy a olvidar en la vida"
"Tuve que acomodar los horarios, dejar algún pendiente y pedir días en el trabajo para cumplir este sueño. Viajar en el mismo avión que los jugadores es algo que no me voy a olvidar en la vida", remarcó.
"Quiero agradecer a Diego que fue la persona que se comunicó conmigo, también a toda la dirigencia de la Lepra. Que te llame un dirigente es un gesto de cercanía con los socios, permitiendo sentirse parte de la familia leprosa", comentó.
Y agregó: "Que el socio se sienta acompañado me parece hermoso y hace que valga la pena el esfuerzo de pagar la cuota todos los meses".
Sin dudas que Julieta tendrá una historia por recordar y contar. Pero, sobre todas las cosas por vivir con la posibilidad de presenciar el histórico encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense en el Maracaná.