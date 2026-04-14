Julieta, la afortunada hincha de Independiente Rivadavia que viajó con el plantel a Brasil

"La primera sensación fue de emoción, de no creer que fuera una de las tres ganadoras porque mi esposo tenía todo preparado para viajar él solo a Brasil", comenzó contando.

"Guillermo tenía el presentimiento y no paraba de mirar las redes del club. En el fondo sabía que iba a salir mi nombre y así fue", dijo emocionada.

julieta 3 La selfie de Julieta en el aeropuerto rumbo a Río.

"A la fortuna no hay que darle nunca la espalda", repitió más de una vez porque la logística de dejar a su hija Lupita, de 10 años, al cuidado de su abuela no fue fácil. Y sobre todo porque la pequeña leprosa también deseaba acompañar a los azules del parque junto a sus padres.

"Es algo que no me voy a olvidar en la vida"

"Tuve que acomodar los horarios, dejar algún pendiente y pedir días en el trabajo para cumplir este sueño. Viajar en el mismo avión que los jugadores es algo que no me voy a olvidar en la vida", remarcó.

julieta 4 Con Guillermo, su marido, y Lupita, su hija, en el Gargantini.

"Quiero agradecer a Diego que fue la persona que se comunicó conmigo, también a toda la dirigencia de la Lepra. Que te llame un dirigente es un gesto de cercanía con los socios, permitiendo sentirse parte de la familia leprosa", comentó.

Y agregó: "Que el socio se sienta acompañado me parece hermoso y hace que valga la pena el esfuerzo de pagar la cuota todos los meses".

Sin dudas que Julieta tendrá una historia por recordar y contar. Pero, sobre todas las cosas por vivir con la posibilidad de presenciar el histórico encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense en el Maracaná.